Escuela en Queens abrió su cocina para inmigrantes y familias necesitadas

Ofrecen alimentos y artículos de aseo personal gratis

La escuela pública “The Bay” en Far Rockaway convirtió su despensa en una cocina comunitaria donde los padres en viviendas temporales puedan acceder a víveres gratis.

Según Viviana Rodríguez, coordinadora de padres de la escuela, hay más de 80 familias, inmigrantes en su gran mayoría, que viven en albergues locales con poco acceso a comida.

“Yo veo muchos niños que están necesitados y muchos parientes que también están necesitados. Y los parientes tratan y hacen lo más que pueden, pero necesitan esa ayuda extra”, explicó Rodríguez a NY1 Noticias.

La cocina comunitaria estará abierta todos los días, ofreciendo alimentos y artículos de aseo personal.

La administración de la escuela se encarga de llamar a los padres que viven en albergues para registrarlos en el sistema y poder así acceder a la comida gratuita.

La cadena de supermercados “Stop and Shop” contribuyó a esta cocina comunitaria donando a la escuela tarjetas de regalo para que puedan comprar más productos necesarios.

“’Stop and Shop’ quiere ayudar los estudiantes y a familias que no tiene dinero… Los estudiantes no se pueden concentrar en los trabajos de escuela si tienen hambre“, dijo el vocero Carlos Ramos.

