‘Chicharito’ imagina cosas bien ching… Ahora ve a México Campeón del Mundo y al Sevilla con el triplete

Mañana los blanquirrojos chocarán contra el Levante para seguir construyendo el sueño

No cabe duda que Javier Hernández imagina cosas bien ching…, las dos nuevas son que se ve levantando la Copa Mundial con México y ganando el triplete con el Sevilla.

Aunque eso sí, el delantero aclara que eso es lo que le gusta imaginar, más no que sea algo que esté prometiendo conseguir.

“¿No podemos visualizar que el Sevilla pueda ganar una liga, o clasificar a Champions o ganar un triplete?, ¿por qué no?, sólo imagínate que llegue; que llegue o no está en nosotros, en la exigencia, en el plantel, en el míster, en la afición, en todos”, mencionó en entrevista para el canal del club el que juega.

🔝🙌 El @CH14_ más chingón se atrevió con todo en su primera entrevista como sevillista. 🇲🇽⚪️🔴#VamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 17, 2019

“Yo no tengo miedo de decir ‘imaginemos cosas chingonas’, mucha gente se basa en supersticiones, pero cada quién, respétenme como yo los respeto. Tampoco le estoy prometiendo a la gente el triplete para el Sevilla, sabemos que nunca se ha logrado, pero nunca lo había logrado el Manchester, el Barcelona; siempre hay una primera vez”, agregó.

Y sus sueños no pararon ahí…

“Yo me imagino levantando la Copa del Mundo, me imagino a México ganándola, o me imagino ganando la Champions, tengo 31 años, sí, por qué no, y ganar una liga, una Copa de Europa y una Copa del Rey”, finalizó.

Por lo pronto, con el Sevilla mañana tendrá un duelo crucial en la jornada 9 de la Liga para meterse de lleno a la zona de Champions League, luego de que descendieran algunos puestos, tras perder 3 de sus últimos 4 juegos. Esta será una gran oportunidad para retomar la senda del triunfo, ya que enfrentarán a un Levante que tiene más de un mes sin conocer la victoria.