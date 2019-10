Más de 114,085 estudiantes en escuelas públicas de NYC son niños desamparados

Un informe de la organización Advocates for Children of New York (AFC) reveló que 1 de cada 10 estudiantes no tiene hogar permanente, afectando considerablemente su desempeño escolar

Brianna Lopez, quien vive con su hijo en el Bronx confirma las dificultades que enfrentan estudiantes sin hogar. Foto: Mariela Lombard / El Diario NY