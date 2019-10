Estas son las ventajas de contar con un entrenador personal

Los entrenadores personales son muy útiles si lo que quieres es atención personalizada

Los entrenadores personales no son nada nuevo en el mundo de la actividad física, siendo quizás uno de sus elementos más característicos.

Si has pensado en tener uno pero no te has decidido todavía, quizás alguna de las siguientes ventajas de contar con un entrenador personal llame tu atención.

Atención específica

Con un entrenador personal puedes establecer un plan de entrenamiento personalizado que se ajuste a ti y sea específico de tus capacidades y metas, como bajar de peso, ganar músculo, mejorar tu condición cardiovascular, entre otras.

El entrenador personal está capacitado también para realizar planes de entrenamiento con personas que tengan osteoporosis, arritmia, diabetes o artrosis.

Comodidad

Si cuentas con el equipo adecuado, el entrenador personal puede ir a tu casa para que hagas en tu hogar las sesiones de actividad. También puedes citarlo en otro lugar donde esté el equipo adecuado para el régimen que han pautado.

Lo cierto es que con un entrenador personal no tienes que limitarte a realizar los ejercicios en el gimnasio, pudiendo hacerlos en todo sitio que sea consensuado por los dos.

Monitoreo

Otra de las ventajas de contar con un entrenador personal es que él o ella monitorearán constantemente tu rendimiento y estarán pendientes de todo estancamiento. Medirán tus tiempos de reposo, intensidad, volumen, cargas y demás para poder realizar ajustes.

Motivación

La motivación es esencial para conseguir resultados. Un entrenador personal no dejará de motivarte y de estimularte de distintas maneras para que te sientas impulsado a avanzar y superar tus objetivos. Te felicitará cuando lo hagas, lo cual también incrementa tu autoestima.

Estas solo son algunas de las ventajas de contar con un entrenador personal. Si te han parecido llamativas e interesantes, clikisalud.net, recomienda contratar a uno cuando se desea obtener un cambio físico y a su vez mejorar la salud.