Impeachment: Militar que estuvo la llamada de Trump a Ucrania testificó contra el presidente

El veterano es el principal experto del gobierno en temas ucranianos

El teniente coronel Alexander Vindman, principal experto en Ucrania para el Consejo de Seguridad Nacional, testificó este martes ante los representantes encargados de la investigación previa a al juicio político del presidente Donald Trump. Su testimonio no gustó al mandatario pero reveló información que puede ser clave para que los demócratas sigan adelante con un proceso que puede sacar a Trump de la Casa Blanca.

Vindman estuvo en la llamada telefónica que el presidente hizo el 25 de julio a su homólogo ucraniano y que llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a anunciar el inicio de una consulta que reuniera los apoyos necesarios para someter a Trump a un impeachment. En dicha conversación, tal y como confirmó el coronel en su testimonio, Trump presionó a su homólogo ucraniano para que investigara a su rival político Joe Biden y a su hijo Hunter.

Vindman aseguró a los legisladores que la transcripción de la llamada que publicó la Casa Blanca había excluido la palabra “Burisma”, la compañía de gas ucraniana por la que Trump quiere que investiguen a los Biden. En la transcripción tampoco aparece las palabras de Trump afirmando que había grabaciones de Biden.

The New York Times publicó en la tarde del martes que Vindman ofreció correcciones pero las rechazaron. Según sus declaraciones, el excombatiente en Irak no comprendió por qué hicieron unos cambios y no otros.

Su testimonio supuso la quinta confirmación hasta ahora de que Trump condicionó o bien una reunión con Zelenski o bien la entrega de ayuda militar a Ucrania a una investigación de sus rivales políticos, un tema que podría espolear un proceso de destitución del presidente.

Con información de Efe

Trump aplica en secreto deportación rápida de inmigrantes en Texas. Podría ampliarse a todo el país

Trump pide al Tribunal Supremo que California deje de proteger a los inmigrantes

Administración Trump detuvo en la frontera a más de 75,000 menores que inmigraban solos