VIDEO: Ejército mexicano caza a sicarios del CJNG y Cárteles Unidos con helicóptero

Ante la tensión en la zona por enfrentamientos entre ambos bandos así buscan disuadirlos

Luego que se reportara un enfrentamiento entre narcotraficantes del grupo conocido como Cárteles Unidos (CU) y de sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades mexicanas implementaron un operativo vía aérea para intentar disuadir a ambos grupos delincuenciales.

Ante ello, un helicóptero de la Secretaría Armada de México (Semar) sobrevoló el espacio aéreo del municipio de Aquila, en el estado de Michoacán en busca de civiles armados o que integraran convoyes.

#Aquila #Michoacan VIDEO Luego de Que Esta Mañana Se Difundiera Posible Topon ÷CJNG Vs Carteles Unidos en el Área, Reportan Helicóptero de @SEMAR_mx Sobrevolando esta Tarde El Área en Busca De Civiles Armados en Convoyes… pic.twitter.com/h1IVxE3egI — FR4NCI5C0 L4ND3T4 (@l4nd3t4) October 28, 2019

Leer más: El Chapito manda mensaje a AMLO y a quienes lo traicionaron

El operativo se registra luego que mediante un mensaje que circula en redes sociales, narcotraficantes del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, o Señor de los Gallos, o Gallero, amenazó con que no están dispuestos a negociar una tregua con los Cárteles Unidos y con un sujeto a quien identifican como el Tucán.

En el narcomensaje dirigido no solo a sus rivales si no a la población del municipio de Aguililla en el estado de Michoacán, y del cual te informamos, aseguran que no hay ninguna tregua con los Cárteles Unidos ni con el Tucán, y que por el contrario la única tregua es que se retire de la zona, pues los acusan de ser ladrones y secuestradores.

Cabe recordar que Cárteles Unidos, es una alianza de células de varios cárteles para enfrentar el avance de las tropas del CJNG, grupos del narcotráfico como el Cártel del Golfo (CDG), el Cártel de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa (CDS), entre muchos otros, aceptaron financiar y respaldar al ejército de José Antonio Yépez, alias “el Marro“, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), dedicado al huachicoleo, pero a él no es el único que apoyan pues también apoyan a las autodefensas que operan en el estado de Michoacán, para así frenar el avance de “el Mencho” y su poderoso cártel.

El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, manda contundente mensaje a El Mencho

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Agarran desprevenido a El Mencho con movimiento que El Menchito no veía venir

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo