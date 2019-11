Jomari Goyso habla de Rosalía y entra en conflicto por Becky G

El famoso crítico de Univision ha expuesto a la cantante española y muchas más...

Jomari Goyso es conocido por ser el famosos crítico de modas de Univision y de El Gordo y la Flaca, pero a través de sus redes sociales también expone lo sus opiniones sobre la moda.

Hace unas horas le tocó a Rosalía caer en sus redes, aunque en esta ocasión lo único que señaló fue la tendencia con la cual la joven cantante golpeó la alfombra roja de los famosos premios MTV de Europa.

“#rosalia en Los #mtvema2019 con un diseño de #balmain con la tendencia del #oversized … 🤷🏻‍♂️”, escribió el conductor de televisión, que con el icono del final de su comentario, podría en sí estar rechazando la famosa tendencia de Balmain.

Pero después el famoso español encontró en conflicto con Becky G y Sofia Carson, quienes se vistieron igual, para dos eventos diferentes. Y no solo esto, también Kendall Jenner se unió al drama, porque ella ya había usado este diseño antes.

Aquí su comentario y el momento del conflicto en sí.

“No me puede estar pasando esto un domingo… 😭 #beckyg (que amo) está hoy en los #mtv europeos y en la alfombra se puso el mismo vestido que #sofiacarson (a quien amo mas) llevo en el desfile de #giambattistavalli (aquí no termina el drama, mira la otra foto que puse) ya #kendalljenner se lo había puesto antes…. y lo más duro de asumir es que las botas 👢 a la altura del tobillo no quedan tan bien… i feel 💔”.