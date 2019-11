Que se haga contar El Bronx en el Censo 2020

El Lehman College lanza campaña para concientizar a la comunidad sobre la importancia de participar en ese evento

Puede que falten más de cinco meses para el 1 de abril, pero la comunidad universitaria de Lehman College ya se está preparando para el Día del Censo 2020. El censo es determinante por cuanto la Oficina del Censo de los EEUU realiza el conteo de población una vez por década y esto determinará cómo el gobierno federal distribuye más de $675,000 millones en fondos federales para los estados y comunidades locales, como El Bronx.

Como parte de un esfuerzo más amplio del Comité de conteo completo del Censo de El Bronx 2020 para aumentar el número de residentes que participarán en el Censo el próximo año, Lehman College lanzó su campaña “Hacer el conteo de El Bronx”, una iniciativa que incluye una serie de eventos comunitarios, gratis y abierto al público, donde los miembros de la comunidad universitaria y la comunidad más amplia de el Condado de la Salsa, pueden obtener respuestas a sus preguntas sobre el Censo, así como solicitar puestos de trabajo en el Censo; actualmente, la Oficina tiene miles de vacantes en todo el país que necesita completar para obtener un recuento exacto posible.

El primer evento, “Making Sense of the Census”, se realizó el pasado miércoles en el campus de la universidad. Los panelistas incluyeron un representante de la Oficina del Censo de los EEUU., Maria E. Matos; El asambleísta Marcos A. Crespo; José Higuera López, subdirector del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY; y la profesora de sociología Lehman Jennifer Laird.

“El censo de los EEUU no es únicamente un recuento de población, es un recuento de población que determina dónde, cómo y a quién se asignan miles de millones de dólares en fondos federales y cómo se pueden rediseñar los distritos del Congreso”, dijo el presidente de Lehman College, Daniel Lemons. “La campaña Make the Bronx Count de Lehman College busca informar no solo a nuestra comunidad universitaria, sino también a la comunidad más amplia de El Bronx, de la que somos parte”, agregó.

Eso es importante ya que El Bronx ocupa el cuarto puesto en la lista de condados “difíciles de contar” del estado de Nueva York. Las comunidades difíciles de incluirlas en el censo a menudo son aquellas con niños pequeños y están compuestos por personas que no hablan inglés, minorías raciales y étnicas, residentes con bajos ingresos, aquellos que se identifican como LGBTQ, inmigrantes indocumentados y miembros de la comunidad que viven en la calle, según la oficina del Censo.

Visión general

El panel proporcionará una visión general de lo que es el censo, por qué es importante, cómo el gobierno usa la información que recopila y qué hace la agencia para mantener la confidencialidad de los encuestados, un temor conocido entre las comunidades difíciles de contar. Sin embargo, por ley, la Oficina del Censo no puede divulgar ninguna información identificable a nadie, incluida ninguna agencia gubernamental, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), el FBI, la CIA o el Departamento de Seguridad Nacional. La información solo puede usarse para producir estadísticas. Es así como se usan esas estadísticas que los funcionarios de la universidad quieren llevar a casa a los residentes de El Bronx y a los estudiantes de Lehman por igual.

Además de los fondos federales, el recuento de la población puede volver a cambiar el panoramda de distrito del Congreso, que también se basan en las poblaciones del condado. Nueva York podría perder dos distritos del Congreso en 2020, según un estudio de 2018 realizado por “Election Data Services”, una firma de consultoría política especializada en la redistribución de distritos, la administración electoral y el análisis y la presentación de datos censales y políticos.

“Making Sense of the Census” es el primero de los múltiples eventos de campaña de Lehman College “Make the Bronx Count”. Los representantes de la Oficina del Censo regresarán al campus el 12 de noviembre y el 2 de diciembre para reclutar estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria para los trabajos del censo. Otros eventos también se programarán en el nuevo año.

Para hacer reservaciones

Si bien el evento es gratuito y está abierto al público, se anima a los interesados ​​en asistir a confirmar su asistencia a events.rsvp@lehman.cuny.edu, para garantizar su asiento ya que se espera que el evento se agote.