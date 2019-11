Joven promesa del futbol mexicano se probará en el Bayern Munich

David Rodríguez es uno de los 5 jugadores del FC Dallas que tendrá esa oportunidad

El futbolista mexicano David Rodríguez es uno de los cuatro elementos del FC Dallas que, gracias a un acuerdo que el club tiene con el Bayern Munich, se pondrá a prueba las siguientes dos semanas con los bávaros buscando la oportunidad de quedarse en el futbol alemán.

“Bayern y FC Dallas tienen un convenio y nos invitaron a cuatro del primer equipo y a mí a probarnos y si les gusta alguno se puede quedar en Alemania y esa es mi meta”, reveló el futbolista de 17 años en entrevista con Mediotiempo.

“El manager del club me dijo y estoy muy contento y realmente no me la esperaba y cuando me dijeron me puse muy feliz”, agregó.

David Rodríguez, joven mediocampista de 17 años nacido en San Luis Potosí, canterano de @FCDallas, entrenará con el @FCBayern por dos semanas gracias al acuerdo entre el conjunto tejano y el gigante bávaro. Los México-americanos Ricardo Pepi, y Edwin Cerillo también entrenarán pic.twitter.com/0LhB96DVWC — Mexican Prospects (@MXProspects) November 4, 2019

Pese a que el jugador no ha sido considerado para vestir la casaca nacional por ninguna de las categorías de la Selección Mexicana, el nacido en San Luis Potosí y residente de Estados Unidos no pierde la esperanza de que suceda: “Sería una oportunidad muy buena, representar a México y ojalá se dé la oportunidad”, comentó.

Sin embargo, quienes sí lo han invitado a algunos entrenamientos son los directivos de la selección Sub-17 del equipo de las Barras y las Estrellas.

“Cuando me llamó Estados Unidos me puse contento y es una oportunidad que no se rechaza, es algo que uno debe tomar desde que llega el llamado”, finalizó.