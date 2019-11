Ganó la lotería antes de su boda y ahora volvió a ganarla en el aniversario

La buena suerte favoreció a este matrimonio por segunda vez

Después de ganar un premio de Powerball de $50,000 dólares tres días antes de su boda, Genia Harrell, de Vanceboro, en Carolina del Norte, celebra su primer aniversario con un segundo premio de lotería.

“Es una locura”, dijo Harrell. “Es increíble. No pensé que volvería a suceder “.

Harrell ganó su primer premio en octubre de 2018. Poco más de un año después, ganó $5,000 dólares en el sorteo Lucke-Rewards de octubre de la Lotería. Harrell descubrió que ganó cuando leyó el correo electrónico oficial de notificación que se envía a ganadores de la lotería.

“Tuve que leerlo unas cuatro veces antes de que me diera cuenta”, dijo Genia. “Al principio pensé que solo me decía que tenía la oportunidad de ganar, pero cuando me di cuenta de que decía que gané de nuevo, no podía creerlo”.

Inmediatamente llamó a su esposo para compartir las buenas noticias.

“Estaba realmente emocionado”, dijo Harrell. “Ganar dos veces así es increíble. Es casi como si fuera una señal de que nuestro matrimonio estaba destinado a ser feliz”.

Harrell reclamó su premio el lunes en el centro de reclamos de lotería en Greenville.

Harrell usó el dinero de su primer premio para pagar su luna de miel en Charleston. en Carolina del Sur. Esta vez usará el dinero para hacer de la Navidad algo que ambos recordarán.