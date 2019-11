Joven en Tailandia muere por derrame cerebral tras no despegarse de los videojuegos

“Traté de advertirle sobre sus implacables largas horas jugando y prometió reducirlo, pero ya era demasiado tarde..."dijo el padre

Un joven de Tailandia, adicto a los videojuegos fue hallado muerto luego de jugar durante varios días. El chico, identificado como Piyawat Harikun de 17 años, jugó sin descanso; lo encontró su familia frente a la pantalla.

De acuerdo al diario The New York Times, Jaranwit Piyawat, padre del joven, declaró que cuando entró a su habitación lo llamó por su nombre; sin embargo, al no obtener respuesta, descubrió que estaba muerto. “Lo llamé por su nombre y le dije: ‘Despierta, despierta’, pero él no respondió. Pude ver que estaba muerto”, confesó Piyawat, quien es oficial de la fuerza aérea.

El padre declaró que trató de advertir a su hijo sobre los riesgos de las largas horas de juego, pero “ya era demasiado tarde”. Jaranwit relató que trató de revivir a su hijo, pero no tuvo éxito. Por su parte, los médicos examinaron el cuerpo del muchacho y determinaron que falleció por un derrame cerebral provocado por las largas horas delante de la pantalla.

“Traté de advertirle sobre sus implacables largas horas jugando y prometió reducirlo, pero ya era demasiado tarde. Ya había muerto antes de tener la oportunidad de cambiar”, señaló Piyawat. Además, dijo que espera que la muerte de su hijo sea un llamado de atención para otros adictos al juego.

“Mi hijo era inteligente y siempre fue excelente en la escuela, pero tenía un gran problema con la adicción a los juegos. Deben ser más estrictos con las horas de juego de sus hijos, de lo contrario podrían terminar como mi hijo”, finalizó el desconsolado padre de familia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la adicción a los juegos de video como trastorno mental. Y el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), fundó la primera clínica para combatir este problema en chicos de 13 a 25 años y ofrece terapias presenciales o en línea.