Voces Latinas: Justicia para las víctimas de abuso infantil

Gracias a que la Legislatura del Estado de Nueva York aprobó a principios de febrero el Acta sobre Víctimas Infantiles, llamada en inglés Child Victims Act, se han ampliado los plazos para que las personas que fueron víctimas de abuso sexual en la niñez denuncien sus casos.

En la práctica, eso significa que muchas personas en esa situación, que por muchas razones no habían efectuado ninguna denunciado ni reportado nada, ahora pueden hacerlo. Y no sólo tienen la posibilidad de radicar denuncias contra los presuntos abusadores sino contra instituciones u organizaciones que, sabiendo de los abusos, no hicieron nada al respecto.

Voces Latinas es una de las organizaciones de la Hispanic Federation que defiende a nuestra comunidad de la violencia sexual, además de llevar a cabo labores de lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Desde la aprobación del Acta sobre Víctimas Infantiles, Voces Latinas se ha aliado con la Fundación Cero Abuso para difundir información sobre la nueva ley, además de prestar diversos servicios a las víctimas.

“Mediante esta ley”, explica Erika Arévalo, coordinadora del Proyecto Cero Abuso en Voces Latinas, “las personas que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia en el estado de Nueva York pueden presentar una denuncia civil hasta los 55 años de edad, y una denuncia penal hasta los 28 años de edad”.

Sin embargo, Nathaly Rubio Toro, directora ejecutiva de Voces Latinas, explica que la ampliación del plazo para radicar las denuncias es de solo un año, del 16 de agosto de 2019 al 16 de agosto de 2020.

“Eso es muy poco tiempo”, comenta. “Nuestras promotoras en Voces Latinas han recibido capacitación que les permite educar y crear conciencia sobre esta iniciativa y prestar ayuda a las y los sobrevivientes que deseen consultar con abogados especializados”.

Igualmente importante resulta que las promotoras de Voces Latinas pueden comunicarse en español, el idioma dominante en el sector occidental de Queens, donde la carencia de vivienda adecuada, la superpoblación y la falta de recursos suficientes de salud física y mental ponen a los menores en alto riesgo de ser objeto de abuso sexual.

Las personas interesadas en la ayuda que presta Voces Latinas (37-63 83rd Street, Suite 1B Jackson Heights, Queens) pueden llamar al (718) 593-4528, o visitar www. http://voceslatinas.org.

Y si quieren saber más acerca de la Hispanic Federation, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832, visiten www.hispanicfederation.org o sígannos en Facebook y Twitter.

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation