¡Cómo se odian! Hugo Sánchez Vs. Ricardo Lavolpe: 40 años de una rivalidad icónica

Dos figuras fundamentales del fútbol mexicano se han enfrascado en pleitos durante 4 décadas

Hugo Sánchez Vs. Ricardo Lavolpe, la guerra continúa después de 40 años.

La rivalidad ente estas figuras del fútbol mexicano, inició con aquellos goles de chilena que le anotó el entonces ‘Niño de Oro’ al bigotón por ahí de 1979, luego de ese primer golazo, Lavolpe aseguró que “Ni en 100 años Hugo le volvería a anotar un gol así”… solo pasaron 6 meses.

Hugo le anotó 6 goles en un solo año al argentino.

La verdad que con la impresionante capacidad de Hugo en ese momento, le pudo haber anotado una así, cada fin de semana.

Hugo se fue a Europa y todos sabemos lo que pasó por allá, todo el viejo continente rendido a sus pies gracias a su increíble forma atlética y una ética de trabajo intachable… Hugo rompió todos los récords del fútbol español, se consagró con el club más grande de Europa y fue ‘pentapichichi’… 207 goles en el Real Madrid.

En 1994 Hugo volvió a México para re encender la rivalidad con el argentino: coincidieron en el Atlante, que dirigía Lavolpe, una etapa en la que cuentan, incluso se agarraron a golpes por las diferencias entre ellos, el rumor nunca se confirmó…

“Es una hipótesis, eso ya pasó, ¿dónde están las pruebas? Hugo Sánchez fue un gran jugador, un ejemplo para todos, pero no tiene nada que ver lo que hizo en el Real Madrid a lo que viene a México después. Yo creo que ya no estaba en sus grandes plenitudes, es lógico que ya no era su momento”.

A Sánchez le dolió profundamente el comentario, y años más tarde, reveló que el Bigotón solía tratar mal a los futbolistas mexicanos más jóvenes.

Durante la época de Lavolpe en El Tri, Sánchez se dedicó a hacerle la vida imposible a Lavolpe, exigiendo su salida en cada oportunidad que tuvo hasta que lo logró al terminar el Mundial de 2006, donde México hizo un papel bastante digno… era el turno de Hugo, el que tanto había exigido.

“A él le dolió que yo me quedara en la selección, porque la gente me apoyó más a mí, eso le molestó a Hugo Sánchez. Él es un ídolo, entonces buscó su manera de atacarme, pero no estoy en posición de atacar, yo soy técnico de la selección”, dijo Lavolpe en su momento.

Hugo fracasó estrepitosamente en la selección mexicana, de hecho bajo su mando, tuvo una de los peores desempeños de su historia… punto para Lavolpe.

Años después, luego de que parecía que se había disuelto la rivalidad, las rencillas entre ambos, continúan y probablemente lo hacen para dar de qué hablar en los medios.