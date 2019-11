Marjorie de Sousa se quita la ropa y se deja ver en bikini buscando el paraíso

View this post on Instagram

No tenemos que viajar lejos para encontrar el paraíso, Justo lo que buscas está dentro de ti. Visualízate así siempre, florea tu vida, conéctate con tu amor puro, con ese niñ@ interior que te hace reír sin parar, amar sin control, brincar y jugar. No soy perfecta, pero amo lo que soy y como soy. #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #meamo #teamo #merespeto #terespeto 👙 @mikini_swimwear