Ana Bárbara y María Celeste Arrarás se ponen al Rojo Vivo: Mexicana pide una rectificación

View this post on Instagram

@anabarbaramusic Le manda un mensaje a @mariacelestearraras de @alrojovivo tras las críticas del #HimnoNacionalMexicano😞 😯 _______________Spanglioso_______________ Via :@chamonic …, después de que la periodista dijera que @anabarbaramusic se había equivocado varías veces ,cantando el himno nacional Mexicano ! …, enserio se pasa la gente solo fue una palabra y que no vale tantos años de carrera de Ana ósea por favor . . . . . . . . . . . . . #anabarbara #alrojovivo #mariaceleste #telemundo #criticas #artista #mexicana #regionalmexicano #sueltalasopa #televisa #chisme #polemica #famosos #chismetime #entretenimiento #escandalo #mitotes #paparazzi #musica #espectaculos #chismecaliente