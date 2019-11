Andrea Legarreta se deja ver en la cama muy sexy

View this post on Instagram

Sí…Estoy en traje de baño… No… No me importa la edad que tengo… Sí… Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida… No… No me importa el que dirán… Sí… Siempre quiero ver a las mujeres felices, plenas, respetadas, deseadas y amadas como merecen… No… No estoy de acuerdo con que la sociedad intente cortarnos las alas y nos limite en cuanto a lo que queremos ser, usar, hacer, pensar o decir… AMO que se celebren días de distintos temas! Y AMO que hoy sea el “Día internacional del orgasmo femenino”!! Porque es un asunto que va más allá un tema sexual, es un asunto que tiene que ver con lo que merecemos. Tiene que ver con poder decir SI quiero o NO me gusta! Tiene que ver con la LIBERTAD de sentirnos amadas y disfrutar! Es acerca de la libertad de sentirnos mujeres hermosas y vivas y bellas! Más allá de todo y de todos, de la edad, el peso, la estatura, la raza, las preferencias… Más allá de ser madre, ser casada, soltera, divorciada, viuda o lo que seamos o las etiquetas que nos pongan, se trata de SENTIR! Empecemos por CREER lo que somos para CREAR lo que merecemos y anhelamos… MUJERES HERMOSAS!! FELIZ DÍA DEL ORGASMO FEMENINO!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻💥💥💥💥💥💥💥💥💥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉