De leyenda a leyenda: Maradona hizo llorar a Roger Federer en su visita a Argentina

El 'Pelusa' dedicó emotivas palabras a Federer

La gira de exhibición de Roger Federer y Alexander Zverev por Latinoamérica está resultando todo un éxito. Apenas se jugaron los partidos en Chile y Argentina, y ya se han vivido grandes momentos dentro y fuera de la cancha.

Luego de que concluyó el juego en el Parque Roca de Buenos Aires, Federer recibió una gran ovación por parte de todo el público, sin importar que hubiera perdido por doble 7-6 ante Zverev.

Y el momento más emotivo llegó minutos después, cuando proyectaron un mensaje de Diego Armando Maradona para el tenista suizo en las pantallas del inmueble. “Hola, máster, máquina, como te digo yo… fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país me llames y me digas lo que necesitás. Y por supuesto un beso grandote a tu señora y a tus hijos”, fueron las palabras de el ‘Pelusa’ para Federer, quien no pudo disimular su emoción, ni contener el llanto.

Maradona’dan Federer’e: ‘Sen en büyüktün, en büyüksün ve daima en büyük olarak kalacaksın. ‘ pic.twitter.com/PJULeCBb73 — Emre Yazıcıol (@emreyaziciol) November 21, 2019

De inmediato, Roger recibió la oportunidad para hablar y le respondió a Maradona. “Estoy agradecido por lo que dijo Diego sobre mí y por la manera en la que siempre habló sobre mi carrera”, fueron las palabras del helvético, quien en su visita a Argentina también tuvo la oportunidad de convivir con Juan Román Riquelme y Gabriel Omar Batistuta.