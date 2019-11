Carolina Sandoval con la toalla en la cabeza dice que no aguanta a los “recién vestidos”

La presentadora de Telemundo le tiene fobia a la gente que discute por dinero

La conductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval habló en su acostumbrado live “El Trasnocho con Caro” sobre algo que a todos nos preocupa y que todos queremos: el dinero. “La Venenosa” se desató y comenzó a decir que el dinero no es realmente importante como lo son los afectos, pero que “ni lo uno, ni lo otro”. A pesar de ser desprendida con el tema “no soporta a la gente recién vestida. Es decir, que cuenta cada centavo a la hora de pagar la cuenta, o que si alguien le debe un vuelto de menos de 2 dólares, lo cobra de regrso”. Calificó esa actitud como de “falta de respeto”.

Habló también de la gente que se gana la lotería. Dijo que, en su mayoría, todos pierden el dinero de la nada y que ésa es la razón por la que las personas no deben preocuparse de más por las deudas o porque creen que no les alcanzará el dinero. Aconsejó a sus seguidores a “ser feliz con todo y el dinero que se deba”. Por último, finalizó diciendo que “el dinero es el medio, no el fin”.