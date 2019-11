En las trincheras de la lucha por transformar la industria de salones de uñas 

¿Qué harías, si después de trabajar 72 horas semanal ganaste un promedio de 55 centavos la hora? ¿Qué harías, si estabas embarazada y sabias que los químicos que respirabas en el trabajo podrían causar daño fetal?

Somos trabajadoras de Envy Nails, una compañía con más de 25 salones de uñas en la ciudad de Nueva York, y ésta es la realidad con la que nos enfrentamos diariamente.

En septiembre lanzamos la Campaña por Salud, Dignidad y Justicia. Luego de décadas de trabajo y sacrificio; luego de décadas de soportar todo tipo de maltrato y abuso; luego de ver a tantas compañeras ser desechadas tan pronto problemas de salud les impidiera seguir produciendo, decidimos alzar la voz. Nuestro anhelo es simple: queremos ver un cambio en los salones de uñas, y queremos una voz en el trabajo.

Estamos ganando por comisión: si no hay clientes, no hay salario. Por ejemplo, tenemos compañeras quienes en una semana han ganado tan solo $40 dólares por 72 horas de trabajo. Por violar la ley de sueldo mínimo, Envy ha recibido denuncias con el departamento de trabajo a través de los años, pero la práctica no ha cambiado.

Tampoco hay ventilación adecuada ni equipo de protección adecuado en los salones. Estamos allí respirando polvo que puede causar cáncer, y otros daños. Tenemos irritación de los pulmones y ojos, y problemas del piel como hongos y infecciones bacteriales. En los salones trabajamos con químicos que se llamen el “trío tóxico” – dos de ellos fueron prohibidas en Europa por sus efectos de salud.

Como respuesta a nuestra campaña Envy trató de desligarse de toda responsabilidad, haciendo reuniones de personal que han fomentada división entre trabajadoras, y también han resultado el sentimiento que no podemos alzar la voz para mejorar las condiciones.

Como trabajadoras, nosotras entendemos que Envy simplemente está defendiendo sus intereses en una industria altamente competitiva con muy poco margen de beneficio: estudios han indicado que Nueva York tiene los precios más bajos en todo el país, con un promedio de $11.14. También tenemos el derecho de hablar de las condiciones que nos afectan sin miedo a represalias. En vez de forzarnos a soportar los costos con nuestro sufrimiento, la compañía debería reconocer que el modelo actual, en el cual se compite por precio en vez de calidad, no es sustentable ni ético.

Envy tiene una oportunidad única de cambiar su imagen y tomar el liderazgo. Juntos, podemos sumar fuerzas para cambiar esta industria. Juntos, podemos sumar fuerzas.

-Comité de trabajadoras de Envy