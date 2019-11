Barco que ardió en isla californiana y dejó 34 muertos no tenía que cumplir normativa de seguridad

Las reglas de la Guardia Costera que 'The Conception' no seguía tendrían que facilitar la huida de los pasajeros

El barco de buceo que ardió el día del Trabajo en el sur de California y acabó con la vida de 34 personas era una de las cientos de embarcaciones exentas de las estrictas reglas de seguridad destinadas a facilitar la huida de los pasajeros.

‘The Conception‘ fue uno de los 325 barcos construidos antes de 1996 y que se acogieron a la prerrogativa de los estándares impuestos a las nuevas embarcaciones, según registros que cita Los Angeles Times. Las reglas más recientes exigen vías de escape de al menos 32 pulgadas de ancho y señales de salida iluminadas.

Las escotillas del bote de buceo, construido en 1981, eran e escotillas de 24 pulgadas de ancho y no tenían indicaciones iluminadas pero, según el diario, no está claro si las medidas reglamentarias hubieran salvado vidas. Los miembros de la tripulación en la cubierta dijeron que no pudieron alcanzar a los pasajeros atrapados en el casco debido a las intensas llamas.

Las autoridades estadounidenses están haciendo investigaciones criminales y de seguridad en la mayor tragedia marina de la historia reciente de California. El incendio, cuya causa no se ha determinado, murieron 33 pasajeros y un miembro de la tripulación que dormían en literas apiladas bajo cubierta.

La investigadora de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Homendy, dijo al Times en septiembre que estaba “desconcertada” por el pequeño tamaño de las vías de emergencia y agregó que pensaba que sería difícil para los pasajeros escapar por allí en medio de la oscuridad.

Tras el incendio, la Guardia Costera lanzó un guía de seguridad en la que advertía de los peligros que entrañaba cargar de teléfonos a bordo e intensificó, según el citado diario, las inspecciones en barcos similares de todos el país. El tamaño de las escotillas de escape, los sistemas contraincendios y la capacitación de la tripulación en caso de emergencias son los aspectos en los que más hincapié han hecho los investigadores.

