Los Viagras sitian a pobladores de El Aguaje, en Michoacán

La población pide ayuda ya que están escaseando los alimentos y combustibles

MÉXICO – Michoacán es uno de los estados que registra uno de los mayores niveles de violencia, pero no solo son ataques contra civiles o ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado, ya que ahora los pobladores de El Aguaje en el municipio de Aguililla denuncia que se encuentran sitiados por el grupo criminal de “Los Viagras”.

Los pobladores han denunciado que ante el estado de sitio que los mantienen “Los Viagras”, en la comunidad se están escaseando los alimentos y combustible.

“No dejan pasar ni lo de las tiendas; ya no hay ni frijol, ni arroz, no hay verdura, no dejan entrar a los vendedores para acá, tampoco hay gasolina”, destaca un mensaje compartido en las redes sociales.

Pero los pobladores, no solo denuncian que “Los Viagras” impiden la entrada y salida de El Aguaje, sino también afirman que la policía en lugar de hacer valer la justicia y apoyarlo, hay uniformados coludidos con los narcos y han llegado a golpear a gente inocente para impedir su entrada a la comunidad.

SECUESTRADOS POR CARTELES UNIDOS EN EL AGUAJE MICH. El mensaje dice: Por favor me ayudé a publicar somos habitantes del poblado el aguaje estamos bajo amenaza de los viagras ya que no dejan pasar abarrotes, no dejan entrar a los vendedores para aca, tampoco hay gasolina. pic.twitter.com/GYAwo1NQhr — Unidad De Inteligencia Ciudadana (@UnidadDeInteli1) November 25, 2019

“Y no podemos bajar a Buenavista porque están los retenes de gobierno, con esta gente, sicarios”, destacó uno de los habitantes de la población sitiada.

“El gobierno en vez de solucionar el problema lo que hacen es patrullar dicho pueblo y golpear gente inocente, en vez de solucionar lo verdaderamente importante, que es eso que está afectando a la población”, destaca uno de los mensajes que se filtraron en las redes sociales.

De esa forma están pidiendo ayuda a las poblaciones vecinas, a la vez que les advierten que lo mismo les podría pasar.

“A todos los pueblos que lean esto, ayúdenos a compartir, a ustedes también les puede llegar a ocurrir. Por favor, ya no aguantamos la presión, queremos ayuda”.

La comunidad de Aguililla, vive una violencia constante, donde ni la recién creada Guardia Nacional se salva, ya que fue en se lugar donde el pasado mes de octubre los uniformados fueron emboscados, dejando un saldo de 13 policías muertos.