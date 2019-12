Pequeño japonés imita a la perfección a Roger Federer y causa sensación en redes sociales

View this post on Instagram

Yunosuke short rally🎾 slice shot🎾 #キッズ #キッズテニス #TENNIS #tennis #6yearsold #スポーツ #スポーツキッズ #テニス好きな人と繋がりたい #テニスレッスン #ジュニアテニス #jrtennis #Instatennis #Instakids #🎾 #tennisplayer #錦織圭 #instastyle #cute #talent #sport #sportkids #enjoy #love #bigsasha #instadaily #instacool #instagood #federer #instaday #bigsascha