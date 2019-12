Acusan de abuso sexual a hispano líder católico en Nueva York

El sospechoso admitió los delitos a los detectives; Diócesis de Brooklyn no lo reconoce como sacerdote

Jesé Milagrosa, líder espiritual de una pequeña iglesia en Bayside (Queens, NYC), ha sido acusado de agredir sexualmente a un pre adolescente en el transcurso de tres años.

Milagrosa (69), líder de la Iglesia de Nuestra Señora de La Salette en la calle 204, supuestamente usó su posición en la iglesia para participar en actos sexuales con el niño de 12 años entre 2011 y 2014, informó Queens Daily Eagle.

La víctima no identificada es miembro activo de la feligresía y se enfrentó a Milagrosa con respecto al abuso en 2018.

El acusado luego admitió a los detectives que tuvo contacto oral y anal con el niño, dijeron los fiscales.

Los fiscales acusaron a Milagrosa de conducta sexual contra un menor de edad y de actos sexuales criminales. Está detenido con una fianza de $250 mil dólares y debe regresar a la corte el 20 de diciembre. Si es declarado culpable, enfrenta entre 10 años y prisión perpetua.

La Iglesia de Nuestra Señora de La Salette, un templo católica fundado en el año 2000, celebra una misa tradicional en latín al menos seis días a la semana, y muchos de los feligreses son inmigrantes de América del Sur.

A raíz de su arresto, un portavoz de la Diócesis de Brooklyn, que incluye Queens, dijo que Nuestra Señora de LaSalette no es una Iglesia Católica Romana y no es parte de la Diócesis de Brooklyn.

“Si bien imita muchas prácticas católicas, no es una parroquia católica romana, y no está asociada con la Diócesis de Brooklyn”, dijo el portavoz. “De hecho, la diócesis ha notificado a los fieles a lo largo de los años que Nuestra Señora de LaSalette no está en comunión con la diócesis o con el Santo Padre”.

El abogado de Milagrosa, Jeffrey Pittell, dijo que él “es amado por su congregación”.

Según una entrevista en 2007 con The New York Times, “Monseñor Milagrosa” se mudó a NYC desde Venezuela en 1985, “después de crear una orden religiosa independiente, ahora con sede en Liberty, Nueva York, con la esperanza de aumentar las vocaciones entre los jóvenes hispanos”.