Planned Parenthood of New York City ofrece terapia de tratamiento hormonal a personas de cualquier estatus de inmigración

Se llamaba Roxsana Hernández, era una mujer transgénero hondureña de 33 años. Intentaba huir de la violencia dirigida a las mujeres trans en su país y tratar de establecer una vida mejor en los Estados Unidos. El 25 de mayo de 2018, después de estar bajo custodia de ICE en Nuevo México, murió. Se desconoce la causa de su muerte y ICE supuestamente eliminó la evidencia mientras ella estaba bajo su custodia. Lo que se sabe de su caso es que, mientras estaba detenida no se referían a ella como mujer, fue atacada sexualmente y tratada como si fuera menos que un ser humano.

Cuando se aborda el tema de la inmigración, muy rara vez se cuentan anécdotas de personas trans. Esto debe cambiar. Las personas trans están llegando a los Estados Unidos para buscar refugio y deben ser tratadas con dignidad.

Debido a que a las personas indocumentadas no se les dan vías accesibles para obtener ciudadanía y residencia, a menudo se obligan a tomar empleos que no son parte de la “economía tradicional”. Las mujeres trans indocumentadas enfrentan un desafío aún más profundo para encontrar trabajo “tradicional” porque incluso dentro de sus comunidades se ven obligados(as) a esconderse.

Jackson Heights, Queens, es central para las trabajadoras sexuales trans. Las latinas trans pueden encontrar trabajo, pero debido a la transfobia, la misoginia, el racismo y la criminalización del trabajo sexual, están constantemente bajo ataque. Grupos como DecrimNY han sido formados por trabajadoras sexuales trans para crear un cambio sistémico para proteger a trabajadores como Patricia, una latina trans indocumentada, que acusó a los oficiales de la policía de Nueva York de agredirla brutal y violentamente durante un arresto. Una vez bajo custodia policial, Patricia dice que se vio obligada a navegar por un sistema médico antagonista sin orientación alguna. Sin embargo, la historia de Patricia no es única, debido a ser indocumentada, muchas mujeres tienen miedo de denunciar sus casos por miedo a ser deportadas.

Además de las barreras sociales y económicas con que se enfrentan las latinas trans, también existe una barrera para obtener atención médica. Muy a menudo, cuando intentan obtener atención medica, incluso atención para el bienestar general, se enfrentan con el temor de ser reportadas por su estatus de inmigración, por lo que rara vez lo buscan. Es más, muchos proveedores de atención médica minimizan las experiencias de las personas de color tales como de las latinas trans. Esta es una práctica poco ética por parte de los profesionales médicos y pone en riesgo la vida de los pacientes. Los hospitales deben actuar como un lugar de refugio para que las personas busquen la atención y la orientación que necesitan, independientemente de su raza, identidad de género, situación económica, expresión de género o estatus de inmigración.

Las personas trans vienen a Planned Parenthood of New York City no solo porque brindamos tratamiento de terapia hormonal, sino porque brindamos atención qué es compasiva y libre de juicio. Es parte de nuestro compromiso de llenar las necesidades y honrar a los pacientes sea quien sean. Cuando llegan a nuestros centros de salud, llegan con todo su ser y merecen ser recibidos(as) con dignidad y respeto. En PPNYC, yo puedo asistirle en el proceso de transición brindando asistencia en el manejo de seguros y el cubrimiento de medicamentos, así como algunos aspectos administrativos de la transición legal.

Las personas trans conocemos nuestros cuerpos y nuestras experiencias mejor que nadie. Nuestros aliados deben apoyarnos, escucharnos, creer nuestras historias y como personas cisgénero aprovechar su poder político para luchar por cambios a nivel institucional. Cómo proveedores de atención médica, educadores y defensores, Planned Parenthood of New York City se compromete a servir a todas las personas de nuestras comunidades con cuidado y respeto. Nos enorgullece brindar atención y educación sobre la salud sexual y reproductiva a las personas transgénero en los cinco condados, incluyendo las pruebas de detección de cáncer, las pruebas y el tratamiento de las ITS y la terapia hormonal de género que es accesible y libre de juicio.

-Javier Núñez Céspedes, navegador de pacientes, Planned Parenthood of New York City