Fabiola Campomanes: “Fui víctima de la violencia”

La actriz se repone de un pasaje muy amargo

Hace un par de días Fabiola Campomanes sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con notas adhesivas pegadas en todo su cuerpo y en las que se leen algunas palabras que le han dicho tras el escándalo que vivió con su ex pareja y aunque asegura que no ha sido fácil seguir su vida de manera normal, ha encontrado la forma de hablar de lo que siente.

La actriz anunció el lanzamiento de su podcast llamado “Adicta” en el cual, con ayuda de su psicóloga, se desahogará y expondrá a flor de piel sus sentimientos. A través de su canal de Youtube compartió el primer episodio titulado “La Vergüenza” y dijo que esto fue justo lo que sintió cuando se ventiló lo ocurrido.

“Cuando hay una situación así lo primero que sientes es vergüenza porque siempre te han enseñado a que hay que aparentar que todo está bien cuando no es así. El mundo se te viene encima cuando pasas algo difícil y haces todo lo posible para que la gente no se dé cuenta. A mí aún me da vergüenza decir que fui víctima de violencia de parte de mi ex pareja y hasta he sentido muchísima culpa por lo que pasó“, señaló Fabiola.

Para finalizar, la actriz señaló que además de acudir a terapia psicológica ha recurrido a métodos alternativos para quitar el estrés como el yoga y la meditación y aseguró que algo que la ha ayudado muchísimo es el apoyo de sus familiares y amigos, pero especialmente el de su hija Sofía, quien la defendió desde el primer momento.