Julio César Chavez Jr habla sobre sus problemas de dopaje: “era para evadir la realidad”

'El junior' ha cambiado de estrategia y ahora quiere ser "el mejor boxeador del mundo"

Julio César Chávez Jr. Se nota renovado, ya no es el mismo boxeador de hace unos años cuando todo le había salido bien. La vida ha sido dura con ‘el junior’ luego de sus indisciplinas y ahora, para enfrentar a Daniel Jacobs la próxima semana ha cambiado su preparación por completo.

Julio César Chávez Jr. Se enfrentará el próximo 20 de diciembre a Daniel Jacobs, combate que se llevará a cabo en Phoenix, AZ.

“Pienso que es la pelea más importante de mi carrera, cada una es la más importante pero siento que la vida me puso otra vez en la posición en que puedo tomar un lugar que pienso que me pertenece, pero es un lugar que le pertenece a la disciplina y al trabajo”, afirmó en entrevista para ESPN.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre sus anteriores problemas de dopaje, JC dijo que eran otros tiempos y que sus convicciones han cambiado:

“Los problemas que he tenido han sido distracciones para no enfocarme en lo que es mío, en el boxeo, por flojo, por indisciplinado voy y agarro una sustancia para evadir la realidad pero ya no tengo esa convicción, yo quiero ser el mejor boxeador del mundo y para eso tengo que trabajar tres veces más”, agregó.