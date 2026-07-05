México lo entregó todo pero se despidió del Mundial 2026 con un dramático 3-2 ante Inglaterra

En lo que fue un choque de octavos de final que ha cumplido con creces las enormes expectativas, Inglaterra ganó 3-2 a una aguerrida Méxicno que no puedo evitar la genialidad de Jude Bellingham castigó los descuidos del anfitrión

Apenas al primer minuto de juego, Declan Rice vio la tarjeta amarilla tras una aparatosa jugada donde impactó a Luis Romo, dejando claro que ninguno de los dos equipos iba a regalar un solo centímetro.

Sin embargo, la jerarquía de las estrellas inglesas rompió el cerrojo. Al minuto 36, tras una gran conducción de Rice, Bukayo Saka superó su marca y mandó un centro preciso al segundo palo que Jude Bellingham conectó con un gran cabezazo en plancha para el 0-1.

Apenas dos minutos después, al 38′, un error en la salida de Gilberto Mora provocó un robo letal de Harry Kane, quien asistió a Bellingham para que firmara su doblete con una definición impecable que puso el 0-2 y enmudeció por completo al coloso de Santa Úrsula.

Quiñones revive al ‘Tri’

Cuando México parecía completamente noqueado tras encajar sus primeros goles de todo el certamen, la reacción azteca llegó desde la pizarra de la pelota parada. Al minuto 42, tras un cobro de falta de Roberto “Piojo” Alvarado que la zaga inglesa no pudo despejar, Julián Quiñones cazó el balón en el área y empalmó una tremenda volea para vencer a Jordan Pickford, recortando distancias con el 1-2.

Raúl Jiménez estuvo a nada de igualar el marcador con un testarazo cruzado espectacular, pero Jordan Pickford voló de manera salvadora para sacar una mano milagrosa. Segundos después, el propio Bellingham tuvo que vestirse de defensor en el área chica para negarle el gol del empate a César Montes en la última jugada de la primera mitad.

Un segundo tiempo del VAR

El segundo tiempo del encuentro no bajó sus revoluciones. Nico O’Reilly se mandó un un disparo desde fuera del área que pegó en el palo y asustó a los mexicanos. Pero el vedadero drama llegaría un par de minutos después.

Tras ser llamado por el VAR, el colegiado Alireza Faghani expulsó al defensor inglés Jarell Quansah por una durísima entrada a Jesús Gallardo. El principal dejó seguir la acción en primera instancia, lo que generó una tangana entre los dos banquillos.

Inglaterra tuvo que jugar durante más de media hora en inferioridad numérica por la expulsión de Quansah. Sin embargo, al minuto 58 el arquero Raúl Rangel llegó tarde a un anticipo de Anthony Gordon y el mexicano derribó al carrilero del Barcelona dentro del área, lo que provocó un penal a favor de los británicos.

Harry Kane fue el encargado de crear distancia en el marcador. El delantero del Bayern Munich mandó un derechazo potente y colocado a su lado izquierdo. A pesar que Rangel acertó el lado, no llegó a evitar el séptimo gol del torneo para el inglés. Harry Kane ha marcado 14 goles en los 16 partidos de Copa del Mundo que ha jugado con los Tres Leones.

Pero sería el mismo VAR quien cambiaría el guion del partido. Al minuto 67, Nicolás Gallo reclamó al colegiado australiano que revisar un posible penalti a favor de México por una patada de Harry Kane a Brian Gutiérrez. Tras consultar el monitor del VAR, Faghani sentenció el penalti cometido por Kane, quien pateó al futbolista mexicano en su intento por despejar una pelota dentro del área.

El último ímpetu del Azteca

El delantero Raúl Jiménez convirtió el lanzamiento desde los once metros en un 3-2 que fue un envión de energía para el equipo y la hinchada mexicana al minuto 69. El asedio mexicano siguió con Santi Giménez (ingresó por Gilberto Mora), quien la tuvo al minuto 81 pero su disparo salió por encima del arco cuidado por Pickford.

Al minuto 72 Nico O’Reilly quedó tendido en el césped debido a una patada fortuita en la cara propinada por Jorge Sánchez durante una disputa. Sánchez y O’Reilly vieron la tarjeta amarilla por encararse. Tuchel movió el tablero dándole salida al propio O’Reilly e ingresando a Djed Spence, mientras que Elliot Anderson dejó su lugar en la defensa al debutante Dan Burn. Javier Aguirre también uso de la segunda ventana de sustituciones. Álvaro Fidalgo entró en el lugar de Jorge Sánchez., mientras que Guillermo Martínez entró por Julián Quiñones.

A partir del minuto 80, la selección mexicana se dedico a asediar violentamente a su similar inglés. Jordan Pickford se mantuvo repeliendo centros constantes centro mexicanos al área. Álvaro Fidalgo probó al minuto 89, pero Pickford mantuvo su seguridad bajo los tres palos. Tuchel agotó las ventanas de cambios dando entrada a Morgan Rogers en el lugar de Harry Kane.

Raúl Jiménez incluso intentó una chilena que fue tapada la minuto 95, pero la falta de contundencia pasó factura a la ofensiva mexicana. El rumbo del partido se vio seriamente afectado por dos desatenciones defensivas en los primeros 45 minutos, lo que obligó al conjunto dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre a remar contracorriente.

Con la ventaja numérica, Aguirre metió más delanteros a la cancha y apostando por un asedio constante a través del juego aéreo, una estrategia que se reflejó en los 37 centros lanzados al área rival solo en la segunda mitad.

Con un Raúl Jiménez sumamente combativo en el frente de ataque, la ofensiva azteca llegó a registrar un total de 20 remates al arco a lo largo de los 90 minutos. A pesar de la abrumadora insistencia y de haber buscado el arco, el balón simplemente no quiso entrar.

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