Adrian Andreas Florian, inmigrante alemán, muere bajo custodia de ICE en Harlingen, Texas

Un inmigrante indocumentado de origen alemán, identificado como Adrian Andreas Florian, de 85 años, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un caso que permanece bajo investigación y cuya causa oficial está pendiente de los resultados de la autopsia.

La muerte ocurrió el 24 de junio, luego de que el adulto mayor fuera trasladado previamente al Centro Médico Valley Baptist, en Harlingen, Texas, debido a complicaciones de salud relacionadas con demencia, además de antecedentes de hipertensión, deterioro cognitivo y úlceras.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente permaneció bajo atención y supervisión hasta su fallecimiento, ocurrido a las 4:30 de la mañana, cuando fue declarado muerto por el médico de guardia.

Ingreso irregular y proceso migratorio en Estados Unidos

Florian ingresó al proceso migratorio el 28 de agosto de 2025, cuando solicitó admisión en el puerto de entrada del Puente Solidario Colombia, en Laredo, Texas. Las autoridades determinaron que no contaba con documentación válida, por lo que fue considerado inadmisible.

Posteriormente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) procesó su solicitud de exención de visa y lo remitió a un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

Dos días después, el 29 de agosto de 2025, fue transferido a la custodia del ICE, y el 1 de octubre fue ubicado en un centro de rehabilitación y asistencia, donde continuó bajo supervisión médica.

Notificaciones oficiales tras el fallecimiento

De acuerdo con los protocolos establecidos, el Servicio de Ejecución y Deportación (ERO) del ICE informó del deceso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General y a la Oficina de Responsabilidad Profesional del propio organismo, a través del Centro Conjunto de Admisión.

Asimismo, se notificó al Consulado General de Alemania, conforme a la normativa nacional e internacional, así como a los familiares directos o contactos designados por el fallecido.

El ICE también indicó que estos casos son reportados al Congreso de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, además de publicarse en sus canales oficiales, incluyendo su sala de prensa y el portal de informes de fallecimientos de detenidos.

Condiciones de custodia y atención médica

La agencia estadounidense sostuvo que todas las personas bajo su custodia deben permanecer en entornos considerados seguros y humanos, y que reciben atención médica desde su ingreso.

Según su protocolo, los detenidos son sometidos a evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las primeras 12 horas tras su llegada, además de una evaluación integral en un plazo de 14 días. También tienen acceso a consultas médicas y atención de emergencia las 24 horas del día, asegurando que en ningún caso se niega atención urgente a una persona bajo detención.

Investigación en curso

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Adrian Andreas Florian no ha sido determinada, ya que permanece pendiente de los resultados de la autopsia correspondiente.

El caso se suma a la lista de fallecimientos registrados bajo custodia migratoria en Estados Unidos, mientras autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del deceso.

Sigue leyendo: