La extraña reunión nocturna para modificar el ‘impeachment’ contra Trump

Republicanos y demócratas podrán proponer y votar cambios a las acusaciones contra el presidente

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes se reunió este miércoles a las siete de la tarde (hora del este) para argumentar a favor o en contra de el juicio político contra Donald Trump y proponer modificaciones a los cargos de los que se acusa al presidente. Pero el horario de este encuentro en el Congreso, que podría acabar después de media noche, tiene a muchos desconcertados.

Esta sesión nocturna forma parte de una reunión de varios días en la que los 41 miembros del Comité Judicial debaten, enmiendan y votan los cargos del juicio político que han propuesto los demócratas. En la mañana del jueves, el comité se volverá a reunir para y se espera que durante la tarde apruebe los cargos y los envíe a la Cámara de Representantes para su votación.

Los 24 demócratas y 17 republicanos que se reúnen la noche de este miércoles tendrán cinco minutos para hacer sus declaraciones de apertura, algo que les podría llevar varias horas. El plan de los demócratas para el día siguiente es, según publica The New York Times, pasar realmente al trabajo de modificación de las acusaciones con propuestas y enmiendas que pueden llevar a cambios importantes o a alteraciones menores. En principio, no se esperan grandes giros.

The Times explica que en este proceso legislativo, conocido como markup (anotaciones), los republicanos pueden quejarse incluso sin cambiar los artículos. ¿Cómo? Proponiendo gran cantidad de mociones que obliguen al comité a votar y que, por tanto, demoren los procedimientos. En cualquier caso, dichas enmiendas serán simbólicas para demostrar a los votantes de Trump que los republicanos están luchando contra el juicio político.

En estas reuniones no habrá testigos. Solo estarán presentes los miembros del comité aunque puede haber aportaciones puntuales de los abogados y de otros asistentes.

Avanza en el Congreso medida para facilitar la ciudadanía a miles de trabajadores indocumentados

Indocumentado mexicano que votó a Trump con papeles falsos ya recibió su castigo

Los escalofriantes testimonios de quienes presenciaron erupción del volcán en Nueva Zelanda