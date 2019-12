Univision honra a “Angeles del 41” del 2019 exaltando el liderazgo comunitario de los hispanos

Los homenajeados procuraron bienestar, se empeñaron en proteger a los más vulnerables e incluso salvaron vidas, en el área de Nueva York y Nueva Jersey.

“No se necesitan tener millones de dólares, para poder impactar de manera positiva en la vida de otros”.

Esta frase de la presentadora de noticias Adriana Vargas, resume la esencia del reconocimiento que Univision 41 otorgó a sus “12 ángeles del 2019”, que rindió un homenaje a personas de la comunidad, que desde distintas áreas y posibilidades, transformaron la vida de alguien o de miles de personas.

“Cada mes escogemos a un angelito, a un héroe de nuestra comunidad. Cuando finaliza este año, producto de la votación de periodistas y otros líderes comunitarios, escogemos al “Angel del 41 del 2019”, explicó Vargas.

El reconocimiento principal cayó en las manos de la española Celeste Quintana, una empresaria residente de Bergen en Nueva Jersey, quien se dedicó a ayudar en todos sus procesos médicos a Kika Orrego, a una inmigrante mexicana, quien durante un día muy triste, tenía como único sueño comer en Mc Donalds.

“Hace 20 años, ella llegó a mi restaurante. A meses de nacida en Puebla, sufrió un terrible accidente con quemaduras. Estaba totalmente desfigurada”.

Relata Quintana, que le impresionó que cuando la pequeña fue vista por otros niños en su negocio empezaron a gritar: !un monstruo!

Justamente, ese día Kika regresaba de un hospital en donde le habían indicado a sus padres, que no había “nada por hacer para reconstruir su rostro”.

Quintana, en ese instante, asumió como reto buscar opciones.

Desde ese mismo día toda su familia, puso su “alma y su corazón” en alternativas quirúrgicas disponibles para Kika.

Como una verdadera cruzada de vida, financiaron centenares de operaciones alrededor del mundo, que le han dado “otro rostro” a la joven, quien hoy es una aventajada estudiante de medicina.

“El ángel realmente es Kika, quien luego de este proceso personal tan difícil, ahora tiene una sensibilidad extraordinaria para ayudar a los demás”, comentó emocionada la homenajeada, en medio de la ceremonia celebrada este miércoles en el Restaurant Havana 59 de Paterson, NJ.

“El ángel de El Bronx”

El pasado 27 de septiembre, una noticia conmovió a la Gran Manzana, cuando se conoció que en una estación del Subway en El Bronx, un padre se lanzó a los rieles del tren, arrastrando también a su pequeña hija de 5 años, a quien llevaba a la escuela.

Jairo Torres, un “ángel” hondureño de 36 años, que estaba cerca de la terrible escena en la estación Kingsbridge Road, “no lo pensó dos veces”, para aventarse también a la vía del tren, cuando se dio cuenta que podía salvar a la pequeña Ferny , de las garras de la muerte. Y lo logró.

El trabajador de la construcción fue reconocido como el “Angel de Octubre de Univisión 41” y estuvo acompañado en la premiación por la niña sobreviviente, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

“Yo no me siento un héroe, sino como un instrumento de Dios. Para ayudar, la mayoría de las veces, no necesitamos mucho dinero. Solo abrir nuestro corazón”, exclamó Torres.

Al igual que este impulso de solidaridad del centroamericano, se reconocieron una docena de iniciativas, varias historias que tienen en común haber sido protagonizadas por inmigrantes, que ponen su hombro por los más vulnerables.

Mes a mes: Los ángeles del 41

Enero: Armando Aviles, policía de Essex en NJ

Maneja una valiosa iniciativa para mantener a los jóvenes fuera de las pandillas

Febrero: Cándido Arcángel, dueño de una bodega en Brooklyn

Un inmigrante dominicano que da cobijo a desamparados en el sótano de su negocio

Marzo: Jeffrey Domínguez, líder de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de NY De descendencia peruana y salvadoreña, impulsa estudios en ciencias médicas en comunidades vulnerables.

Abril: Jenny Benítez, fundadora de un parque comunitario.

Se trata de una iniciativa surgida hace más de 40 años en Harlem.

Mayo: Manuel Corales, promotor deportivo en Union City

Un inmigrante peruano que promueve un plan para incorporar a niños al fútbol

Junio: Francisco González, forma parte de la Junta Educativa de Paterson, NJ

Es un sobreviviente del huracán María en Puerto Rico y trabaja para promover la educación universitaria.

Julio: Haydee Zambrana, fundadora de Latina Women in Action

Ha creado importantes iniciativas contra la violencia doméstica en Queens.

Agosto: Shirley Acevedo, fundadora Latino U Access

Capacita a estudiantes latinos con habilidades académicas para ingresar a universidades del país.

Septiembre: Tony Ibarria, creador de Save Latin America

Encabeza una fundación que apoya la educación, la salud y el desarrollo de los hispanos en NJ y NY.

Octubre: Jairo Torres, el héroe de El Bronx

Reconocido por haber salvado a una niña que cayó junto a su padre en los rieles del tren.

Noviembre: Liliam Katcher, Directora de Newcomers Hight School

Está al frente de una escuela en Long Island City que ayuda a estudiantes inmigrantes a adaptarse a una nueva vida.

Diciembre: Celestina Quintana, dueña de restaurantes Mc Donalds en NJ

Ha contribuido en financiar múltiples operaciones a una inmigrante mexicana, que sufrió fuertes quemaduras en un accidente.