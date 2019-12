Rosie Rivera sorprende con su voz y belleza arriba del escenario

View this post on Instagram

A veces las lagrimas y opresión forman tus alas. A veces la transformación de otra Mariposa te inspira a salir de tu capullo. A veces la única forma de aprender a volar es aventarte de la montaña. A veces el valor pesa más que el talento. A veces ver a tu padre sonreír vale todo el riesgo. Siempre dejas una parte del corazón en la plataforma. #mariposadebarrio #mariposadecristo