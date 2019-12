¡Millonada! ¿Cuánto ganará Monterrey si levanta la Copa del Mundial de Clubes?

Confirmadas as semifinais! Pra cima deles MENGÃO🔴⚫💪🏼

O Al-Hilal (🇸🇦) ganhou 1 a 0 do Esperance de Tunis (🇹🇳) e agora enfrentará o Flamengo (🇧🇷) na terça-feira 17/12.

O Monterrey (🇲🇽) ganhou de 3 a 2 do Al-Sadd (🇶🇦) e será o rival do Liverpool (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) na quarta-feira dia 18/12. pic.twitter.com/K5PFRw3vIg

