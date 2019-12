Sarita Sosa finalmente habla del pleito de sus hermanos

Suelta la Sopa se fue a casa de Sarita y dan detalles de la situación actual con sus familiares

Sarita Sosa, la hija menor del fallecido cantante José José, habló ante las cámaras de Suelta la Sopa y opinó sobre muchas cosas que antes no había dicho. En cuanto a ir a México, dijo no tener miedo, también que no piensa en el tema de las regalías por ahora, que eso “se hará en su momento”, que prefiere vivir en el presente. Agregó que es impensable que ella haya podido mantener secuestrado a su padre, pues en los “Estados Unidos eso es un delito y sería imposible”. Del acta de defunción y de si la misma fue alterada o no, volvió a decir que en Estados Unidos eso no se puede hacer.

En cuanto a sus hermanos mayores Marysol y José Joel Sosa dijo que los verá el día que se lea el testamento pero que, por ahora, hay un distanciamento. Agregó también, que ella no tiene apuro en que se lea ese testamento.

De su padre, “El Príncipe de la Canción”, dijo que lo extraña mucho y que “se está acostumbrado a no tenerlo cerca”. En cuanto a los ataques de las personas que la llaman “villana” dijo que “la gente la ha juzgado sin saber, que es una situación que no tenía por qué pasar de esa forma”.