Consejos para preparar los mejores romeritos en Navidad

Un delicioso platillo de origen prehispánico que forma parte de la cena navideña en México, sin importar la clase social

Los romeritos son una preparación tradicional en el centro de México. Son uno de los alimentos preferidos en Cuaresma, Navidad y Año Nuevo.

Es importante mencionar que los romeritos no son lo mismo que la hierba romero. Los romeritos son una especie de quelite que no se come crudo.

Los romeritos son nutritivos por su contenido en hierro y fibra, además son deliciosos y saludables. Te compartimos unos consejos para hacer una preparación de diez, la mayoría son del chef Yuri de Gortari, director de la Escuela de Gastronomía Mexicana, son muy útiles, sobre todo si los preparas tus quelites con mole y tortitas de camarón.

Consejos:

Si compras romeritos por manojo, limpia y retira cuidadosamente la raíz. Aunque también puedes encontrar romeritos limpios que se venden por kilo y no tienes que retirarles partes. No está de más revisarlos. Tener en cuenta cuántas personas disfrutarán de la cena, ya que como muchas hierbas, al cocinarse –deben de hervir muy poco- disminuyen su volumen. Considerar varios kilos de romeritos para una gran cazuela. Elegir mole almendrado, es el mejor para la preparación de romeritos. No es necesario adquirir el que ya trae camarón, pues en casa le añadiremos camarón seco. No siempre es necesario pelar el camarón seco. El camarón pequeño es más barato y no necesita pelarse, pues la cáscara es muy delgada y se reblandece en el mole. Si compras camarones grandes sí es necesario pelarlos. En ambos casos debes quitarles la cabeza y remojarlos para que se ablanden. Puedes darles un hervor a los camarones y usar ese caldo en lugar de caldo de pollo para diluir el mole. Papas Cambray son las ideales para los romeritos con mole. Cocer las papas con la cáscara y después pelarlas, porque si las pones a hervir peladas, se lavan, chupan agua, saben horribles y adquieren una textura arenosa. Si las papas cambray están grandes, córtalas en mitades cuando ya estén cocidas y peladas. Cuida mucho la cantidad de polvo de camarón al huevo para que las tortitas no sepan tan saladas. Recuerda corregir la sazón del mole “Al mole a veces hay que darle una mejoradita y ponerle un poquito más de sal, o de pimienta, o un trozo de chocolate, para que quede perfecto”, señala el chef Yuri. Evitar que el mole hierva mucho tiempo con los romeritos. No deben hervir más de 10 minutos. De lo contrario el mole se puede aguadar (porque los romeritos van a soltar agua) y los romeritos casi van a desaparecer. Dejar que de un hervor el mole con todos los ingredientes juntos (papa y romeritos), para que se amalgamen los sabores.

Este platillo goza de contraste de textura, color y mucho sabor. Prepara estos romeritos en familia, una maravillosa forma de convivir previo a la cena especial.

Te puede interesar: