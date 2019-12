La mejor dieta de Maribel Guardia para mantener su silueta

La actriz se mantiene sumamente conservada a sus 60 años, aquí te dejamos su secreto

Maribel Guardia presume de tener una envidiable figura, a sus 60 años se ha convertido en una de las mujeres con más experiencia y sensualidad del mundo de espectáculo. Muchos de sus fans siempre han tenido duda sobre el secreto de la actriz para mantener esa silueta de infarto y aquí te lo vamos a revelar.

La actriz aseguró que además de la buena actitud y una rutina de ejercicios constante, lo mejor para mantenerse en buena forma es una dieta balanceada. Para mantener su cuerpo envidiable Maribel dice que hay días en los que rota comidas como el pan, arroz y tortillas.

Así, un día no come arroz, otro no come pan, el otro no come tortillas y otro se priva del chocolate. Además recomienda tomar mucha agua y aprender a diferencias entre hambre y sed, pues muchas veces el cuerpo solo necesita agua.

Algunos alimentos que recomienda es tomar agua de linaza y desayunar una rebanada de pan con mantequilla, acompañado de huevo. Asimismo comer ensalada con pescado y siempre cenar atún, con galletas y jocoque.