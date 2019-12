Las mejores y peores telenovelas en 2019 de Univision y Telemundo

Hacemos un repaso por las producciones que dieron de qué hablar este año

La competencia entre Univision y Telemundo está más reñida que nunca. En la era de oro de la televisión, la audiencia se ha vuelto más exigente ya que hay un sin fin de propuestas de contenido, por lo que las televisoras latinas se han esforzado por brindar a su público proyectos diferentes con los más altos valores de calidad.

Algunas propuestas funcionaron y otras no debieron de existir. Aquí les dejamos nuestro análisis sobre las mejores y peores telenovelas del año.

LAS MEJORES

Telemundo se volvió a asociar con TV Globo de Brasil para la adaptación de “Jugar con Fuego”. La mini-serie fue una de las mejores de la cadena hispana este año con un gran elenco que incluyó a actores como Carlos Ponce, Margarita Rosa de Francisco, Gaby Espino y Tony Plana. El thriller apasionante mantuvo a la audiencia pegada para ver que sucedía en cada capítulo.

A pesar de que inicialmente Itatí Cantoral fue criticada severamente por su look en la bioserie de Silvia Pinal, todo quedó en el olvido cuando la producción se estrenó. La vida de la diva mexicana cautivó al público ya que se contaron cosas que pocos sabían. Carla Estrada, la productora, nos transportó por las distintas décadas marcando cada una por los distintos peinados y atuendos de la época.

“Yo soy Betty, la fea” es una telenovela colombiana icónica que muchos recuerdan por lo divertida que fue. Telemundo, la cadena latina que transmitió la historia original de Fernando Gaitán, ahora hizo su propia versión situada en Nueva York. Para la protagonista se eligió a una actriz poco conocida, Elyfer Torres, que inicialmente creó dudas entre los fans de telenovelas. Una vez Torres mostró su capacidad de transformarse completamente en Betty, pudo robar los corazones de los televidentes.

Uno de los grandes proyectos de Univision este año fue el concepto de “Fábrica de Sueños”. La antología propuso recrear clásicas telenovelas y adaptarlas a la era moderna, contada en pocos capítulos y con un elevador valor de producción. El primer título que se estrenó bajo esta idea fue “La Usurpadora”.

En esta ocasión, Sandra Echeverría dio vida a las gemelas y aunque inicialmente hubo dudas si la actriz podía con el reto, todo quedó en el olvido cuando se estrenó. Esta versión fue más sutil que la versión de 1998 que protagonizó Gabriela Spanic y se alejó de actuaciones exageradas.

El segundo título del concepto “Fábrica de Sueños” fue la emblemática “Cuna de Lobos” con la gran villana de las telenovelas, Catalina Creel. Paz Vega fue la elegida para dar vida a la icónica antagonista. Con una dirección y producción de la más alta calidad, la nueva versión de la mítica historia de Carlos Olmos le hizo justicia.

Entre tantas historias de violencia y narcos, llegó “Ringo” a la pantalla de Univision sin mucha expectativa. La sorpresa fue que la telenovela protagonizada por José Ron como un boxeador ha gustado mucho. Una historia clásica y una historia de amor bien contada siempre se agradece y ha mantenido a su audiencia queriendo ver más.

LAS PEORES

Telemundo continuó en el género de las narcoserie con “El Barón”. En esta ocasión situaron la historia en otra época y aunque el vestuario y la música fue divertida, la historia no tanto así. Una trama ya gastada, repetida, muestra que la audiencia ya está pasando página.

Kate del Castillo volvió a personificar a Teresa Mendoza en la secuela de “La Reina del Sur”. A pesar del gran despliegue de producción y locaciones internacionales, la historia no fue tan atrapante como la primera. Todo fue tan rebuscado y muchos pensaron que la segunda temporada no debió existir.

Univision estrenó “Doña Flor y sus Dos Maridos” y a una semana de transmisión la sacó de su horario nocturno. Fue tan frío el recibimiento de esta producción que la cadena no se quiso arriesgar a perder más audiencia en su horario. La historia sobre una mujer, su marido y su otro marido que es un fantasma, no atrapó al público.

Ante el éxito que tuvo Telemundo con las narconovelas, Televisa a penas empezó a arriesgarse a producir este tipo de contenido. Uno de los títulos que realizó en el 2019 fue “La Reina Soy Yo”,una adaptación de la colombiana “La Reina del Flow”. En esta ocasión mezclaron el mundo de la música con el bajo mundo del narcotráfico y la audiencia no respondió de manera positiva.

Quizá Televisa se hubiera ahorrado el dolor de cabeza si hubieran visto lo mal que le fue a “Guerra de ídolos” dos años atrás, en Telemundo.

Telemundo está en un momento de transición, alejándose un poco de las narcoseries que les dieron tanto éxito en el pasado. En su propuesta de hacer un thriller político con “Preso No. 1”, no les fue muy bien. ¿Será que la política está tan presente en la vida de todos que verlo en la ficción es demasiado?

La segunda temporada de la serie legal “Por amar sin ley” fue aún más sosa que la primera. Peor aún, la protagonista murió porque la actriz, Ana Brenda Contreras, dejó el proyecto porque había conseguido otro.

“El Secreto de Selena” se estrenó en Telemundo un año después de que ya había sido transmitida en varios países de Latinoamérica. La serie no es una bioserie sobre la vida de Selena Quintanilla, está basada en el libro que escribió María Celeste Arrarás. La protagonista de este proyecto era la periodista y mucha de la critica en su contra fue el valor que se le daba a Yolanda Saldivar. Los fanáticos se pronunciaron en contra de la serie por darle protagonismo a la persona que sigue en la cárcel por haber matado a la celebre cantante.

“El corazón nunca se equivoca” pero el productor Juan Osorio sí. El spin-off de “Mi marido tiene más familia” se concentró en la pareja gay Aristemo que tuvo mucha repercusión entre el público joven. A pesar de que los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni tiene un grupo de fans muy dedicados a hacerlos tendencia en Twitter, la televisión abierta se sigue manejando por números de rating. Esta serie fue el ejemplo de que no todo lo que hace ruido en las redes sociales se traduce en éxito para la televisión.

La historia no tenía pies ni cabeza. A pesar de que se lanzó como una telenovela donde los protagonistas serían los jóvenes, se creó todo un mundo alterno con historias de los papás de éstos. El híbrido no funcionó porque los escritores no pudieron hacer que ambos mundos vivieran en armonía. No se pudo profundizar en los verdaderos problemas que vive la comunidad LGBT ni tampoco fue cómica porque carecían de situaciones divertidas.

Univision le apostó mucho a “El Dragón”, la supuesta serie más importante de la época moderna. Tras varios años en desarrollo, la historia original de Arturo Pérez-Reverte, mismo de “La Reina del Sur”, al fin se realizó y no fue lo que se esperaba.

Nuevamente la historia gira alrededor del bajo mundo del narcotráfico, aunque en esta ocasión el protagonista sí pelea por el bien y no es el que transporta la droga. Sebastián Rulli está bien como “El Dragón” pero la historia está muy gastada y cinco años demasiado tarde.

El Final del Paraíso

Una de las sagas que le había funcionado a Telemundo era “Sin senos no hay paraíso”, que después se convirtió en “Sin senos sí hay paraíso” y por último “El final del paraíso”. Esta temporada final parece no haber gustado al público ya que la audiencia no respondió igual que anteriormente.

A pesar de que se había planeado hacer una nueva trilogía bajo este nuevo título, finalmente se decidió que concluyera la saga.

El Señor de los Cielos 7

Rafael Amaya al fin regresó a grabar a “El Señor de los Cielos” en su séptima temporada, pero lo malo fue que según reportes sólo fue por un día. El actor volvió para darle final al personaje que había realizado a lo largo de seis años. Los escritores hicieron lo que pudieron para salvar la minita de oro, pero tras la salida de Amaya la audiencia ha seguido cayendo.

Telemundo aún no ha anunciado si la saga continuará con una octava temporada, pero el rating parece decir que es mejor no continuar.

