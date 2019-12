Habló el maestro: Lionel Messi reveló su secreto para los tiros libres

El argentino habló sobre su trabajo en los entrenamientos

Sería muy complicado encontrar un defecto en el juego de Lionel Messi, pues desde hace más de una década demostró que sería uno de los mejores de toda la historia, y eso lo deja de manifiesto semana a semana en sus presentaciones con Barcelona, en donde ha maravillado con sus magistrales cobros de tiro libre.

De hecho, su golpeo a pelota parada es una de sus más grandes cualidades, pues con su zurda privilegiada se ha convertido en uno de los mejores cobradores de faltas. Referente a ello habló la ‘Pulga’, quien explicó cual es la clave para la ejecución de sus disparos. “Fui mejorando el trabajo con entrenamiento. En el último tiempo empecé a mirar los tiros libres. Ver si se mueve antes (por el arquero), si da el pasito. Y si no, cómo reacciona y para la barrera. Lo estudio un poco más. Todo con trabajo y entrenamiento fue mejorando” declaró en entrevista para La Liga, que festejó 90 años de existencia.

🎮💥🗒 ¿Cuál es la fórmula secreta para ser el mejor lanzador de faltas del mundo? Messi tiene la respuesta… 👽 pic.twitter.com/0pEUI4zurc — LaLiga (@LaLiga) December 26, 2019

Messi, quien es el máximo goleador en la primera división de España, considera que tener ese privilegio ha sido basado en esfuerzo y sacrificio, aunque reconoció que al principio hubo mucha frustración por fallar los tiros libres. “Erraba o no tenía la suerte. Los primeros años me costaba hacer muchos goles. Recuerdo que Eto’o me decía: el día que empieces a hacer goles será…’ Porque tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas. Ser yo el goleador de esta liga con lo que significa la liga española es especial”, dijo el argentino, quien aún tiene la asignatura pendiente de ganar una Copa del Mundo.

🇦🇷🔝⚽ "Ser el máximo goleador de #LaLigaHistory con lo que significa #LaLiga es especial. Es uno de los récords más lindos que tengo". 😍 Leo Messi nos atiende con motivo del 90º aniversario de nuestra competición. pic.twitter.com/S29jfT8u0s — LaLiga (@LaLiga) December 26, 2019

En esta campaña, Messi acumula 15 goles y 9 asistencias, considerando sus actuaciones en La Liga y en Champions League.