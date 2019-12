Hugo Sánchez contra el ‘Tata’: “el entrenador de la selección no debe ser extranjero”

El 'pentapichichi' vuelve a mostrar su desagrado... y sigue pidiendo otra oportunidad

Hugo Sánchez no se guarda una sola, cuando le preguntan el responde sin importar el qué dirán y ahora cuando fue cuestionado sobre la llegada y gestión del ‘Tata’ Martino a la Selección Mexicana, el ‘pentapichichi’ aprovechó para volver a mostrar su desagrado de tener un técnico extranjero al mando del Tri:

“Siempre he sido de la idea de no debe estar un entrenador extranjero. En Brasil, Argentina, Alemania, Italia o España apuestan por sus técnicos. Debemos aprender de las grandes potencias si queremos ser una gran potencia, de cuáles son sus bases, solidez y arraigo. Para así tener un estilo. Un colombiano como Juan Carlos Osorio estuvo en el pasado y luego vino Martino. Yo me he opuesto, no he estado de acuerdo“. Apuntó Hugo en entrevista para Marca, en México.

Para nadie es un secreto que Hugo lleva pidiendo otra oportunidad para dirigir a la selección azteca desde su tribuna en los medios de comunicación desde hace incontables años y también, quien puede, en cada ocasión le recuerda el inmenso fracaso que significó su paso por El Tri.

En lo que Hugo sí tiene razón es que la falta de rivales serios para el equipo mexicano lo puede llevar a enfrentar un problema de competitividad en el futuro:

“Competimos contra equipos y selecciones del área, para que crezcan ellos a costa de nosotros, mientras México se queda estancado. Queremos crecer a costa de Brasil, Argentina, Chile, Colombia o Uruguay”.