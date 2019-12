Madonna ya conoce a sus suegros ¡son más jóvenes que ella!

Al parecer la reina del pop lleva más de un año saliendo con su joven novio

Han pasado solo unas semanas desde que saliera a la luz que la estrecha relación entre la cantante Madonna y uno de los bailarines de su actual gira mundial ‘Madame X’, el joven de 25 años Ahlamalik Williams, no se limitaba ni mucho menos al ámbito profesional, pero lo cierto es que el progenitor del artista, Drue, ha asegurado ahora que la pareja lleva más de un año inmersa en su particular idilio y que este no ha dejado de ganar enteros con el paso del tiempo.

“El amor no tiene edad y mi hijo está viviendo la vida loca. Yo simplemente me alegro mucho por él”, ha sentenciado orgulloso el padre del también coreógrafo tras explicar, al portal de noticias TMZ, que tanto él como su esposa Laurie ya han coincidido en varias ocasiones con la reina del pop, hasta el punto de que esta les habría invitado incluso a cenar en su camerino para conocerles en profundidad.

A diferencia de la evidente falta de ataduras que caracterizó sus anteriores noviazgos con miembros de su cuerpo de baile, como el que mantuvo con el ahora coreógrafo francés Brahim Zaibat hasta 2013, la ambición rubia, de 61 años, ya habría asegurado a sus hipotéticos ‘suegros’ –ligeramente más jóvenes que ella– que está profundamente enamorada de Ahlamalik, al que conoció durante el período de audiciones de su anterior gira ‘Rebel Heart’ (2015), y que se encargará personalmente de que no le falte de nada a todos los niveles.

“Madonna no paraba de hablar de lo mucho que se preocupa por nuestro hijo, del talento que tiene y de lo enamorada que está de él. Nos dijo que era muy inteligente, brillante y que no le faltaría de nada, que no nos preocupáramos. Sabemos que la diferencia de edad entre ellos es amplia, pero eso no importa cuando se trata de dos adultos con plena voluntad”, ha señalado en otra entrevista al diario británico Daily Mail.