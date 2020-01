Arrestan a menor en El Bronx en caso de hispano asesinado por $1 dólar

El detenido presuntamente pertenecía a una pandilla que intentó robarle a Juan Fresnada y a su pareja

Un adolescente de 15 años fue arrestado en el caso de un robo en El Bronx en la víspera de Navidad que culminó en la muerte de un hispano de 61 años.

El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) detuvo este lunes al joven, quien enfrenta cargos de asesinato y agresión en pandilla.

El anterior es el segundo arresto en el caso por el ataque mortal a Juan Fresnada en Third Avenue, de la sección Morrisania.

Las autoridades habían detenido bajo los mismos cargos a Abu Conteh, de 18 años.

Fresnada y su pareja Byron Cáceres fueron sorprendidos cuando salían de un McDonald’s por un grupo que les exigió dinero.

De acuerdo con los reportes, el foco principal de los atacantes era Cáceres. Sin embargo, fue Fresnada, quien sufrió la peor parte.

El hombre, apodado Cuba, murió tres días después por las patadas y puñetazos que recibió.

“Él murió por salvarme la vida, me salvó la vida, y me siento muy agradecido y me siento muy triste porque sé que en el mundo hay mucha violencia”, expresó Cáceres, según citado por Telemundo.

“No queríamos ningún problema y empezaron a tirar puños por todas partes, a insultarnos. Me empezaron a seguir, me cogieron de jacket, me tiraron al piso”, agregó el entrevistado.

Los sospechosos huyeron con $1.