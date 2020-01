Lo persiguen unos números, compra un boleto de lotería con ellos y gana el premio

¡Vaya suerte! Además, es la segunda vez que se gana la lotería jugando al mismo juego

Richard Moreau, de Hillsborough, recibió una doble dosis de suerte cuando ganó un premio mayor de Cash 5 de la Lotería de Carolina del Norte, por segunda vez.

La primera dosis de buena suerte de Moreau con la lotería fue en mayo de 2017, cuando ganó un premio mayor de $70,539 dólares en efectivo jugando ese mismo juego de Cash 5. La segunda ocurrió el viernes cuando ganó un premio mayor de $233,415 dólares.

“Aprovecho la suerte que puedo tener”, dijo Moreau. “Hay tantas cosas malas que suceden,, que tienes que tomar lo bueno cuando aparece. Ganar por segunda vez se siente increíble. Es un buen comienzo para el Año Nuevo “.

El ingeniero eléctrico usó sus propios números y compró el boleto ganador en The Quickie Mart en South Churton Street, en Hillsborough.

“Siempre uso mis propios números”, dijo Moreau. “Tenía algunos números que me estaban siguiendo en la mente todo el día, así que los anoté”.

El día siguiente, su esposa descubrió que los números que jugó resultaron ser afortunados.

“Ella me despertó alrededor de la 1:30 a.m. gritando:” ¡Levántate! Ganaste. Ganaste”, dijo Moreau a los funcionarios de la Lotería. “Le dije que los estaba mirando mal y que volviera a dormir. Cuando ella dijo que no, revisé el boleto. Tuve que mirarlo tres veces diferentes antes de que me diera cuenta ”.

Moreau reclamó su premio el martes en la sede de la lotería en Raleigh. Después de las retenciones de impuestos requeridas, se llevó a casa $165,141 dólares. Dijo que planea usar parte del dinero para ponerse al día con sus pagos de facturas.