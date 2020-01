Gomita se pone en modo Danna Paola, y responde fuertemente a Laura G

Al parecer, a la conductora no le gustó la disculpa de su ex compañera

Luego de que Gomita volviera a declarar en una entrevista que fue víctima de bullying por parte de Laura G, mientras grababan el programa de televisión “Sabadazo” hace casi cinco años, usuarios de redes sociales reaccionaron contra esta última, por lo que la conductora de la emisión “Venga la alegría” decidió dar su propia versión.

En el programa que conduce, Laura G dijo: “Quizá le faltan temas en su vida, yo estoy en otra cosa, es una invitación a que hay que viajar ligeros, si tú consideras que te hice daño, yo la verdad creo que no, te mando muchos besos, lo mejor para ti en tu vida”.

Ante esta disculpa, Gomita reaccionó, y por medio de sus redes sociales, contestó: “Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien para que así digas que no soy cule**, hoy Danna Paola entró en mí”.

