¿Por qué están cerrando restaurantes locales en Sacramento y Santa Mónica?

Los negocios padecen ante aumentos en rentas y en salario mínimo en California

Para los dueños de bares y restaurantes locales en California, se ha vuelto cada vez más difícil mantener el negocio con éxito. Muchos incluso han tenido que cerrar. ¿La razón? Algunos opinan que es por el aumento al salario mínimo que ha encarecido los costos. Otros, que se debe a los aumentos en las rentas.

En el centro de la ciudad de Sacramento, al norte del estado, el legendario Jim-Denny’s ha anunciado que cerrará sus puertas a fines de este enero. El lugar, famoso por sus hamburguesas gigantes, estuvo operando en el lugar durante 85 años, por lo que su cierre se sentirá como una verdadera pérdida para generaciones de vecinos de la zona.

El Jim-Denny se suma así al Original Perry’s y al Opa! Opa!, restaurantes también de larga tradición, que en semanas pasadas también anunciaron cierre y reubicación, respectivamente. De acuerdo con la emisora CBS, los números muestran que seis restaurantes han cerrado y cinco fueron reemplazados en los últimos meses.

Los expertos dicen que el factor los aumentos constantes en las rentas, que han llegado incluso a duplicarse en algunas zonas.

En Santa Mónica, en el área de Los Ángeles, los restaurantes independientes también están sufriendo. La dueña del Rick’s Tavern, en la calle principal de la turística ciudad, comenta que para ella lo problemático es el aumento del salario mínimo en la zona, que para este año deberá alcanzar los $15 dólares por hora, según las leyes actuales.

Esto encarece los costos de operación en pequeños locales, que no pueden competir con las grandes cadenas. Los impuestos aprobados en el estado también complican la situación. “There’s a dollar sign over people’s heads now,” Potter said as she mixed a cocktail at Rick’s Tavern on Main. “It’s like: how much are you costing us to be here?”

El restaurante Cowabunga Republic ubicado en la misma calle ha cerrado sus puertas. Es uno de unos doce que han terminado operaciones en los últimos meses, en la misma zona. El cierre de restaurantes provoca una especie de efecto en cadena, un círculo vicioso: “Los lugares vacíos no atraen visitantes, por lo que la cantidad de gente en el vecindario disminuye, y los negocios que quedan abiertos sufren más”, afirmó a la cadena Spectrum el dueño del Rick’s and Circle Bar, también en Santa Mónica.

Según las autoridades, los negocios tendrán que ajustar sus prácticas y acostumbrarse, pues no se prevén cambios en la materia.