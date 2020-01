¡Otro gustito! Andy Ruiz presumió nuevo auto de lujo en medio de críticas

Los fans cuestionan que el pugilista no se para por el gimnasio, pero sí en las tiendas de coches

A Andy Ruiz no le importan las críticas, él sigue disfrutando de su dinero y presumiendo los lujos que puede darse, como su más reciente adquisición: un Ferrari 448 Spider con valor de $300,000 dólares.

En esta ocasión el pugilista adquirió un Ferrari 488 GTB Spider, un superdeportivo que es parte de la última generación de autos convertibles de la firma italiana https://t.co/FRaKbwJVLv — El Universal (@El_Universal_Mx) January 11, 2020

El vehículo es uno de los más exclusivos de la firma italiana, por lo que “El Destroyer” no dudó en compartir su alegría con las fotos a través de historias de Instagram, ya que, como sabemos, es un gran fanático de los autos y sueña con tener una gran colección, a la que ya agregó el Spider.

Tras esta publicación, las críticas de sus fans aparecieron, ya que no se ha presentado a entrenar y fue señalado porque no se paraba en el gimnasio, pero sí en las tiendas de autos.

Ya deja de hacerte wey y ponte las pilas no mames deja a esos pinches parásitos que mantienes, ponte a entrenar cabron hazle caso a tu padre chingao😡😎👊🏻🤠 — vampirechef (@vampiron1977) January 11, 2020