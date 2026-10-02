Paraguay superó a Colombia en duelo amistoso en New Jersey

Paraguay sumó su segunda victoria en partidos amistosos después del Mundial 2026 al vencer 1-0 este viernes a Colombia en el estadio Sports Illustrated en Harrison, New Jersey.

El gol de la victoria de la Albirroja frente a los cafeteros llegó al minuto 56 por la autoría Hugo Benítez, quien fue novedad en la titular que dispuso Gustavo Alfaro para el encuentro.

Paraguay llegó a este compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo en Washington, lo que afianza el proyecto del técnico argentino Gustavo Alfaro.

Partido con muchas oportunidades

Fiel a su estilo combativo, los paraguayos propusieron un juego físico y de transiciones rápidas, que complicaron la salida de los jugadores colombianos. Con una presión sobre el mediocampo, los paraguayos cerraron a espacios a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Alfaro mantuvo buena parte de su nómina tipo para este segundo encuentro. Las modificaciones en la titular fueron el atacante Benítez y el arquero Orlando Gill, que retomó su posición en el once inicial.

Del lado de Colombia, la gran novedad fue la línea de tres defensores que montó Lorenzo, una formación inusual que sirvió en el primer tiempo como experimento para el equipo.

Los colombianos vienen de empatar 1-1 con México el pasado sábado en Baltimore, en el primer compromiso de la selección cafetera después del Mundial, donde su recorrido terminó en los octavos de final con una derrota por penales frente a Suiza.

Hugo Benítez autor del gol de Paraguay

La Albirroja afrontó este segundo compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo en Washington, un encuentro resuelto con un doblete de Miguel Almirón.

El gol frente a Colombia llegó después de un centro que se coló entre los defensores cafeteros. Benítez aprovechó un rebote en el área del golero debutante Aldair Quintana.

Paraguay fue una de las sorpresas del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final.

Alfaro renovó recientemente su contrato con Paraguay con miras al Mundial de 2030, después de llevar al equipo de regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, una campaña que terminó con la eliminación guaraní en los octavos de final ante Francia.

Colombia, por su parte, tiene el reto de llenar el vacío que dejaron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes se retiraron de la selección absoluta tras el Mundial.

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