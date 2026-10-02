Raúl de Molina y Lili Estefan aclaran discusión que tuvieron en “El Gordo y la Flaca”

Los conductores Raúl de Molina y Lili Estefan aclararon la situación entre ellos luego de la polémica discusión que tuvieron en plena transmisión del programa “El Gordo y la Flaca”.

En la más reciente emisión del programa, Raúl de Molina calmó los rumores luego de que tuvo una fuerte discusión con su compañera Lili Estefan durante un debate sobre los concursos de belleza.

“No, yo no me voy a pelear más con nadie, y es un problema, sale en todos lados. Déjame explicar una cosa; de todas maneras, quiero decir que me peleo menos con Lili que con mi esposa, porque llevo con Lili 28 años, con Mili 32, pero las peleas con Mili son diarias, porque Mili me grita a mí y mi mamá nunca me gritó a mí en la casa”, compartió Raúl en el programa mientras Lili se reía de lo que decía.

El presentador aclaró que tanto él como Lili Estefan estaban dejando en claro sus opiniones con respecto a los concursos de belleza y destacó que esto es “un show de televisión y nos tenemos que divertir”.

“Quiero decir que quiero a Lili como a una hermana porque llevo con ella 28 años, es la verdad”, expresó Raúl de Molina, a lo que Lili respondió: “Él no me quiere, me adora. Él no puede vivir sin mí”. De esta manera dejaron claro que no existe ningún tipo de conflicto entre ambos presentadores.

¿Por qué discutieron Raúl de Molina y Lili Estefan?

Durante la pasada transmisión de “El Gordo y la Flaca”, Raúl de Molina y Lili Estefan estaban conversando sobre los certámenes de belleza como el Miss Universo. Lili Estefan resaltó cómo exreinas de belleza han tenido oportunidades en la industria del entretenimiento, pero se equivocó al mencionar a la cadena competencia de Univision.

“Nuestras cadenas, Telemundo y Univision, ambas están llenas de reinas de belleza que, ahora que las vi, les tengo más respeto”, dijo Estefan. A lo que De Molina respondió: “No sabía que Telemundo era nuestra cadena”.

Visiblemente molesta, Lili expresó: “Ok, qué difícil hacer este show últimamente con mi querido Raúl”.

De Molina defendió su punto de vista asegurando que en esta época muchas mujeres no están de acuerdo con los concursos de belleza. “Yo sé que en el mercado latino esto todavía es una de las cosas más importantes que hay. A mucha gente no le va a gustar lo que yo digo, pero muchas mujeres con quienes yo hablo me dicen: ‘No, eso para mí es una falta de respeto con las mujeres’. Y te lo dicen y tú tienes que estar segura de que esto lo has oído en diferentes lugares que lo dicen”, continuó.

Lili Estefan, quien el año pasado acompañó a su hija Lina Luaces a representar a Cuba en el Miss Universo 2025, aseguró que nunca le habían hecho tal afirmación.

Sin embargo, los ánimos se tensaron cuando De Molina expresó su molestia con la producción del programa. “De verdad que me parece una falta de respeto cómo a mí me tratan en el programa. A mí me dicen que me calle y a Lili no. No importa que me traten así; el show fue hecho para mí hace muchos años atrás y ahora me están diciendo: ‘No, tú no puedes opinar, no puedes decir nada’”, expuso visiblemente molesto.

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