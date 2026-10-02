“Diddy” Combs está en aislamiento de nuevo tras denuncias de uso de celulares y alcohol en prisión

El rapero Sean “Diddy” Combs fue puesto nuevamente en régimen de aislamiento en la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix, donde cumple condena de 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

Combs habría gastado miles de dólares al mes para llevar un lujoso estilo de vida mientras se encuentra tras las rejas, según un reportaje de NBC News. El medio citó a cuatro reclusos que compartieron celda con Combs, quienes afirmaron que el desacreditado rapero usa dinero para pagar a otros reclusos para que le laven la ropa, le hagan la cama, le cocinen e incluso hagan masajes.

El dueño de Bad Boy Récords habría sido visto usando un teléfono celular y una tablet modificada para ver películas. Según informó una fuente a People, Combs ha conseguido que le vendan antidepresivos dentro de prisión y también ha conseguido una reserva de licores de alta gama que suele beber los fines de semana.

People preguntó a la Oficina de Prisiones sobre el presunto aislamiento en el que se encuentra Combs. Sin embargo, la oficina respondió con un mensaje genérico sobre el resguardo de la privacidad de los reclusos.

“Por motivos de privacidad, seguridad y confidencialidad, no hacemos comentarios sobre las condiciones de reclusión de ninguna persona encarcelada, incluyendo si una persona en particular es objeto de acusaciones, investigaciones o sanciones”.

La portavoz de Combs, Juda Engelmayer, cuestionó que una persona haya podido grabar a Combs en prisión. “Hay algo extraño en todo esto. Al parecer, alguien logró grabar a Sean dentro de la prisión, y siguen surgiendo numerosas historias desde el interior del centro penitenciario en tiempo real. Sin embargo, la atención se centra inevitablemente en la celebridad porque es la persona que todos reconocen”.

Engelmayer resaltó lo problemático que es que se filtren grabaciones desde prisión. “Existen dudas legítimas sobre cómo se filtran las grabaciones y la información desde una prisión federal. Centrarse casi exclusivamente en el recluso famoso puede generar titulares llamativos, pero pasa por alto la cuestión más amplia de cómo se obtiene y se difunde este material”, dijo.

Combs cumple condena tras ser declarado culpable en julio de 2025 de dos cargos de transporte para la prostitución. Fue absuelto de cargos más graves de trata sexual y crimen organizado tras un juicio muy mediático en un tribunal federal de Manhattan.

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