Youtuber Lizbeth Rodríguez revela el secreto más doloroso de su vida: fue abusada sexualmente por su padre

La expresentadora de "Exponiendo infieles" de Badabun confesó que fueron “incontables” los abusos que sufrió por parte de su progenitor

Detrás de su aspecto desenfadado, irreverente y atrevido, la youtuber Lizbeth Rodríguez escondió por mucho tiempo a su niña asustada.

La expresentadora de “Exponiendo infieles” de Badabun decidió confesar mediante un video en su canal de YouTube uno de los secretos más dolorosos que han marcado su vida.

En el video titulado “No quiero decir esto…pero no puedo callar más”, Rodríguez reveló que fue abusada sexualmente por su padre cuando era una niña.

De acuerdo con su testimonio fueron “incontables” los abusos que sufrió por parte de su progenitor desde los 5 años.

“Hay cosas que nos pasan en nuestra vida o que nos han pasado que no nos atrevemos a compartir con el mundo. Y, cuando a nosotros nos pasa una situación triste o desfavorable, sentimos que somos los únicos que la estamos pasando”, inicia el video la mexicana.

“Cuando yo tenía 5 años , la persona que decía ser mi papá, me tocaba en las noches. A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor, un ladrón o algo así; y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta,podía pasar algo malo”, continúa la conductora.

“Recuerdo que estábamos acostados en la cama y mi mamá y yo estábamos solas, y, de repente, comenzaron a salir de mí lágrimas. Y le dije a mi mamá que quería hablar con ella; la hice que me prometiera que no iba a decir nada a mi papá…Entonces yo le dije a mi mamá, ‘mi papá me toca en las noches’”, recuerda la joven.

Entre lágrimas, la youtuber dijo que luego de que su madre confrontó al agresor, éste negó los hechos, y “ahí quedó todo”.

Rodríguez relató además que la relación entre la pareja era conflictiva, ya que el padre era violento con su madre y se separaban constantemente.

La influencer narró un evento en particular cuando tenía ocho años y su papá la desvistió mientras dormía.

Cuando se vio el pantalón desabrochado en la madrugada, le preguntó al hombre que qué había sucedido; a lo que éste indicó que “probablemente soñaste que ibas al baño y por eso te lo desabrochaste”.

Agregó que en un momento le “pedí que no lo hiciera, pero él me decía que si le decía a mi mamá, a él lo iban a meter a la cárcel y pues, que obviamente yo no quería eso”.

La mexicana dijo que en la secundaria reveló su caso y que su ingreso a la iglesia le dio cierta paz en un periodo de su vida.

La joven puntualiza que decidió contar su secreto como una manera de reivindicar los derechos de las víctimas de abuso sexual y motivarlas a que denuncien a sus agresores.

“Les invito a que no se queden callados. Y que si ustedes están pasando una situación incómoda con quien sea, en la escuela, en su casa, con un familiar; de verdad, yo sé que a veces puede más el pensar en las repercusiones, si la familia se va a distanciar, si no nos van a creer, si nos van a poner en duda. Pero, de verdad, siempre va a haber alguien que nos crea. Y quiero que el miedo que yo tuve en ese momento para decirlo y para buscar ayuda, ustedes no lo tengan”.