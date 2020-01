Gobernador Cuomo va a Puerto Rico para evaluar daños por terremotos

El mandatario neoyorquino estará en la isla un par de días y allí decidirá si envía ayuda adicional a la isla

Al igual que ocurrió tras la devastación causada por el huracán María en Puerto Rico en el 2017, una vez más el gobernador Andrew Cuomo le extenderá la mano a la isla que fue afectada por una cadena de fuertes sismos la semana pasada, encabezando él mismo una delegación neoyorquina que viajará este martes para evaluar los daños.

El mandatario estatal anunció que los expertos que viajarán con él se unirán a un grupo de funcionarios de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA), que desde la semana pasada fueron enviados por su despacho para ayudar en los esfuerzos de recuperación junto con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

“Nueva York ha sido de gran ayuda en la recuperación tras el huracán María. Ahora, fueron golpeados por terremotos que siguen ocurriendo. Y por ello viajaremos mañana. El objetivo de la visita es básicamente evaluar los daños y determinar cómo podemos ayudar mejor… para averiguar qué podemos hacer para ayudar”, indicó el Gobernador, preguntándose: ¿Podemos ayudar con la ingeniería?, ¿podemos ayudar con la planta de energía?, ¿podemos ayudar con los suministros? ¿Qué necesitan que podamos proporcionar mejor?”

Cuomo estará en Puerto Rico hasta el miércoles, y una vez analice de primera mano la gravedad de la situación, se espera que haga el anuncio de envío de personal adicional de varias agencias del estado para adelantar los esfuerzos de recuperación.

“Hay tantas cosas pasando el mundo, Irán, juicio político, ¿verdad? Y eso se une a que ahora tenemos una capacidad de atención my corta. Pero Puerto Rico no solo tuvo uno, dos o tres terremotos, todavía registra temblores, tan recientes como la pasada noche. Veinte temblores en las últimas 24 horas. Y tienen a miles de personas en refugios en Puerto Rico”, dijo el Gobernador, en referencia a que a pesar de que el Gobierno federal no está prestando atención a la isla, no importa lo que está pasando en otras parte, Nueva York siempre dará prioridad a la isla.