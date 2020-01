Hackeo ruso a empresa ucraniana perjudicaría a Trump y a Biden en elecciones 2020

El ataque a la compañía de gas clave en el 'impeachment' al presidente resultó exitoso

Hackers de la unidad de inteligencia militar rusa conocida como GRU atacaron con éxito Burisma, la compañía de gas ucraniana en cuya junta directiva se sentó el hijo de Joe Biden y alrededor de la que se desató el escándalo ucraniano.

The New York Times ha informado este lunes sobre el ataque cibernético a la empresa que está en el centro del juicio político de Donald Trump. El presidente presionó a su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky para que investigara a Biden y a su hijo Hunter por las implicaciones que este último tenía en la compañía de gas. De momento, las acusaciones del presidente a los Biden no tienen fundamento alguno.

Ya el Departamento de Justicia ha acusado a siete funcionario de GRU de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Según la acusación, el equipo ruso hackeó y publicó correos de demócratas para perjudicarles en la contienda.

Según el análisis de Axios, el ataque a Burisma puede perjudicar tanto las campañas presidenciales del vicepresidente Joe Biden como la reelección de Trump. El equipo de campaña del primero de ellos sabe que los documentos podrían hacerse públicos en cualquier momento y que su revelación amenaza con ser dañina. Por su parte, los de Trump saben que Rusia puede mancillar a su antojo dichas revelaciones.

La tormenta de tuits de Trump contra demócratas que lo critican por muerte del general iraní

Ex alto cargo de Justicia reta a Trump a declarar “bajo juramento” en su ‘impeachment’

Arrestan a adolescente que propinó brutal golpiza a latina que denunciaba acoso a su hija